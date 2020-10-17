В случае проигрыша Трампа на выборах Америке грозит гражданская война

В Сети появился видеоролик ультраправой группы «Гордые парни»

Сторонник ультраправой группы «Proud Boys (Гордые парни)», поддерживающей действующего президента США Дональда Трампа, в видеоклипе, который появился в соцсетях, заявил, что если их фаворит лишится поста, в США может вспыхнуть гражданская война.

- Если Трамп не будет переизбран, произойдет бунт. Если его не изберут, тогда начнется гражданская война», – убежден он.

По его мнению, слова Трампа о том, что его сторонники должны «отойти в сторону и быть начеку», означают лишь «ожидайте приказа».

По мнению некоторых из «Гордых парней», склонных верить в теории заговора, Трамп ведет героическую борьбу против педофилов-сатанистов и тайного мирового правительства.

Сам Трамп в отношении своих непрошенных сторонников высказался однозначно:

- Я говорил это много раз. Позвольте мне еще раз прояснить: я осуждаю «Ку-Клукс-Клан» (ультраправая террористическая организация в США, отстаивающая превосходство белых – Ред.). Я осуждаю всех белых националистов. Я осуждаю «Гордых парней». Я мало что знаю о «Гордых парнях», почти ничего, но я осуждаю это.

Расовые проблемы в США, подогреваемые различными группировками самого разного толка, привели к тому, что нынешний год может стать рекордным по количеству проданного огнестрельного оружия – за последние полгода «стволы» впервые приобрели более двух миллионов американцев. При этом каждый утверждает, что оружие необходимо исключительно для самозащиты, передает NewsWeek.

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