Александр Кокорин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в субботу, 17 октября, в Подмосковье пожаловал столичный "Спартак". За несколько часов до их поединка против "Химок" в Санкт-Петербурге "Зенит" одержал победу со счетом 3:1 над "Сочи". И благодаря успех оторвался на три очка от "Спартака". Команда Тедеско в этом сезоне очень хорошо играет и стала первым клубом за последние годы, который "показывает зубы" "сине-бело-голубым". И для того, чтоб нагнать действующего чемпиона, необходим было побеждать "Химки". Тем более, что "Локомотив" после победы над "Уфой" 1:0, нагнал спартаковцев. Так что положение обязывало - надо было брать три очка.

У "Химок" как раз был в составе игрок, у которого имелась мотивация на игру со спартаковцами. С недавних пор у них в центре поля "дядькой" стал Денис Глушаков, звезда чемпионского состава "Спартака". А у москвичей, к слову, за сутки до поединка как раз появился футболист под номером Глушакова - "восьмерку" себе взял нигерийский новичок "красно-белых" Виктор Мозес.

Перед встречей "Спартак" лишился сразу нескольких игроков и пресс-служба москвичей пояснила по каждому из игроков. Итак:

Самуэль Жиго - мышечное повреждение,

Георгий Джикия - до 20 октября на самоизоляции по рекомендации Роспотребнадзора после отрицательных тестов на коронавирус

Остон Урунов - воспаление приводящей мышцы.

Зелимхан Бакаев - ротавируная инфекция

Александр Соболев - перебор желтых карточек.

Первая половина встречи у "Спартака" вообще не задалась. "Химки" смотрелись получше, чем их соперники, хоть и у спартаковцев было больше процента владения мячом. Но к перерыву счет так и не открыли - на табло горели 0:0. Так что когда "Химки" на 51-й минуте забили гол в ворота "Спартака", то мало кто удивился. Мяч Мирзова в ворота соперников казался очень логичным.

Но уже спустя три минуты матч остановили. Потому что "Вите" надо было выйти. На 55-й минуте появился звездный новичок "Спартака" Виктор Мозес, взятый в аренду у "Челси". И через минуту после этого в ворота "Химки" поставили пенальти. Потому что при повторе ВАР увидели - Арсений Логашов зацепил бутсой лицо аргентинца Понсе. И мяч поставили "на точку". Кокорин наконец-то забил свой первый мяч за "Спартак". И сделал это с пенальти на 58-й минуте поединка.

Прошло еще пять минут и уже сам Понсе отличился. Аргентинец продавил полузащитника "Химок" Трошечкина и забил мяч после подачи с углового. Ну а на 77-й минуте Джордан Ларссон забил третий. После этого швед сравнялся с аргентинцем по числу голов в сезоне. У этих форвардов "Спартака" - по пять точных ударов.

Но когда казалось, что все закончено, защитник "Химок" Идову на 84-й минуте забил второй мяч. 3:2 и в финале поединка возникла интрига. Но в итоге "Спартак" довел поединок до победы. И нагнал "Зенит"!

Следующая встреча у "Спартака" - серьезная. 24 октября команда сыграет против ФК "Краснодар". А "Химки" на следующий день проведут свой поединок 12 тура чемпионата России против "Ростова" в гостях.