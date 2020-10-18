Свежие новости о "Спартаке" на 18 октября 2020: Тедеско сказал, что думает о Кокорине и Мозесе

Джордан Ларссон - автор пяти голов в сезоне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" добился победы со счетом 3:2 над подмосковными "Химками" в матче 11 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. Встреча на "Арене Химки" проходила крайне тяжело для московского клуба. Они пропустили первыми, но в итоге отыгрались и одержали победу. Правда, в последние пять минут была интрига. Когда после счета 3:1 внезапно "Спартак" пропустил гол от Брайана Идову. Но все закончилось хорошо - спартаковцы победили со счетом 3:2 и с 24 очками нагнали "Зенит". Питерцы до этого выиграли дома у "Сочи" со счетом 3:1.

Матч "Химок" и "Спартака" стал для новичка "красно-белых" Виктора Мозеса первым в футболке столичной команды. Он не отметился забитым голом или же хотя б голевой передачей. Однако же, свою оценку от главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско новичок получил. Немецкий специалист верит в "Витю" и уверен, что с ним будет все хорошо в дальнейшем. Главная проблема - это долгий перерыв в игровой практике у нигерийца.

Но все-таки самое яркое событие встречи "Химки" - "Спартак" - гол Кокорина! Еще сутки назад главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско говорил о том, что если любите Кокорина, то оставьте его в покое. И вот - забил Саша!

Кокорину для гола за "Спартак" понадобилось провести 192 минуты на поле. 3 часа на один мяч для футболиста, который пропустил немало из-за травмы - вполне приемлемо.

Теперь у "Спартака" следующая игра в чемпионате России пройдет 24 октября. Команда Тедеско будет в гостях у "Краснодара". Которому на неделе предстоит дебют в Лиге Чемпионов. Пока что же спартаковцы с 24 очками - вторые в РПЛ сразу следом за "Зенитом".