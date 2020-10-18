Полетели вниз вместе с коляской: Момент падения детей на эскалаторе в ТЦ попал на видео

Всё произошло в одном из торговых центров столицы

По пабликам сети гуляет шокирующее видео, на котором запечатлено ЧП с участием трех детей. Всё произошло в одном из торговых центров столицы. Двое детей подкатили к эскалатору детскую коляску, в которой также находился ребенок, и попытались спустить ее вниз по бегущей лестнице. В результате одна девочка осталась наверху (она не пострадала), а еще два ребенка полетели вниз вместе с коляской. Состояние их здоровья сейчас уточняется.

В полиции об этом инциденте пока не слышали, хотя, вероятно, сотрудникам МВД предстоит выяснить, почему детвора оказалась без присмотра. Прийти в торговый центр самостоятельно (да еще с коляской) дети вряд ли могли. А, значит, родители были где-то неподалеку. Также есть вопросы и к операторам эскалатора, которые, по инструкции, должны в таких случаях остановить полотно. Хотя и всё произошло очень быстро.

Увы, но подобные случаи далеко не редкость (и не только в Москве). В прошлом году в столичном ТЦ «Калейдоскоп» ребенка затянуло в эскалатор. Случайные свидетели пытались его вытянуть, но безуспешно. Извлечь мальчика, который, к счастью, выжил, удалось лишь через час. Часто такие ЧП случаются и в метро. Например, не так давно одна девочка попыталась достать упавшую монету, и ее затянуло в движущееся полотно. Ткани руки пришлось зашивать, но обошлось без переломов.

Как пишут пользователи соцсетей, ЧП с коляской произошло в одном из торговых центров на юге столицы (проспект Андропова). Однако подтверждения об этом у «КП» пока нет. Дежурный телефон ТЦ всё время занят.