Новая волна эпидемии COVID-19 захлестнула весь мир: в Италии - тотальный масочный режим, в США - 8 миллионов зараженных

До сих пор во всем Китае действует масочный режим и социальное дистанцирование Фото: EAST NEWS

КИТАЙ: ТЕСТИРОВАТЬ И ИЗОЛИРОВАТЬ

Пока весь мир борется со второй волной коронавируса, Китай, первый столкнувшийся с неизвестной на тот момент инфекцией, в последние недели регистрирует не более двух десятков новых заболевших. Причем большинство этих случаев - завозные. Из очага эпидемии Поднебесная превратилась в самую «чистую» страну.

Стратегию, которую избрали китайские власти, называли драконовской. Но оказалось, что китайская тактика оказалась оптимальной. На сегодня в стране переболели COVID-19 около 85,5 тыс. человек, а жертвами стали чуть более 4,5 тыс.

В чем же заключается успех Китая? Несмотря на колоссальный удар по экономике, власти пошли на полную остановку работы большого числа предприятий, а также тотальную самоизоляцию для населения, закрытие границ и запрет на въезд для иностранцев. Огромную роль сыграла система контроля «Код здоровья»: перед выходом из дома граждане должны были получить QR-код, для которого необходимо было указать температуру тела и описать общее самочувствие. Такие коды предъявлялись на входе в общественные места и содержали сведения обо всех перемещениях человека в течение 14 дней.

До сих пор во всем Китае действует масочный режим и социальное дистанцирование. За отсутствие маски грозит штраф в размере 200 юаней (около 2,3 тыс. рублей).

Как признают специалисты, успех китайцев в борьбе с эпидемией кроется в высокой дисциплинированности населения. Но вместе с тем, остаются вопросы к статистике, которую предоставляет Национальная комиссия здравоохранения КНР. Известно, что китайские медики не учитывают бессимптомных пациентов.

Сейчас, если врачи выявляют несколько случаев заболевания COVID-19, тестированию могут подвергнуть целый город. Так произошло с 9-миллионным Циндао, где было выявлено более 10 новых случаев заражения. Обследование всех горожан заняло 5 дней. Такие меры помогли медикам вычислить разносчиков инфекции и оперативно изолировать их.

МАСКАРАД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

Италия, которая приняла на себя коронавирусной удар одной из первых, продлила режим чрезвычайной ситуации до января. Эпидемическая обстановка в стране вновь вызывает серьезные опасения. За последние дни на Апеннинах был зафиксирован антирекорд по количеству новых заболевших за сутки - более 10 тыс. человек.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, Совет министров Италии одобрил пакет мер: ношение масок и на улицах, и в помещениях стало обязательным и распространяется на все регионы страны. Рестораны, траттории и пиццерии должны закрываться не позднее полуночи, остальные заведения - не позднее 9 часов вечера. Запрещено скопление людей у входов в парки, на улицах и площадях, перед барами и клубами. На массовых мероприятиях могут присутствовать не более 30 человек. Вновь подверглись отмене школьные поездки и экскурсии. Распоряжение правительства будет действовать в течение месяца.

За последние дни на Апеннинах был зафиксирован антирекорд по количеству новых заболевших за сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я исключаю сейчас возможность нового общего локдауна для Италии, - объявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Такая уверенность связана с тем, что на сегодня итальянские больницы лучше подготовлены, врачи выработали эффективные методы лечения пациентов, да и тесты по определению COVID-19 делаются оперативно. Сейчас средний возраст инфицированных - 30 лет. У большинства отсутствуют симптомы.

ШВЕДСКАЯ СВОБОДА

Стратегию, которую избрали власти Швеции в начале эпидемии коронавируса, критиковал весь мир. Пока большинство стран жили в условиях тотального локдауна, Стокгольм предпочел отказаться от введения жестких ограничительных мер: в королевстве продолжили работать рестораны и магазины, дети ходили в школы, было разрешено свободное передвижение. Единственное - правительство ограничилось рекомендацией соблюдать социальную дистанцию, отказаться от поездок на каникулы, не участвовать в массовых мероприятиях и помнить о личной гигиене. Также власти предписали людям старшего возраста оставаться дома, как и тем, у кого оказался положительный тест на COVID-19. При этом Швеция не закрывала своих границ, не останавливала работу железнодорожного и авиатранспорта.

Эксперты полагали, что к лету у 40% жителей Стокгольма сформируется иммунитет к коронавирусу. Но в апреле было установлено, что антителами обзавелись только 17% жителей страны.

Что удивительно, но в апреле иммунитет к COVID-19 приобрели те же 17% жителей Лондона, которые провели несколько месяцев в режиме строжайшей самоизоляции.

Несмотря на разные стратегии противостояния инфекции, в Британии и Швеции уровень смертности оказался примерно одинаковый. Обе страны вошли в число европейских держав с самой высокой смертностью. Таким образом, мягкая бескарантинная стратегия оказалась на равных с жесткими мерами самоизоляции.

Главный эпидемиолог Швеции отмечал, что причинами могли стать недостаточно строгие миры безопасности в отношении пожилых людей.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус раскритиковал концепцию коллективного иммунитета, которой придерживалась Швеция. Он напомнил, что иммунитет приобретается людьми за счет массовой вакцинации, а не свободной циркуляции вируса.

На сегодня число инфицированных в Швеции растет. Ситуация резко ухудшилась в домах престарелых. Как объясняют специалисты, это связано с тем, что многие работники возвращаются на свои рабочие места, а также из-за увеличения объемов тестирования населения на наличие вируса.

АМЕРИКАНСКИЙ АНТИРЕКОРД

Одним из лидеров по числу заболевших и умерших от коронавируса в мире остаются Соединенные Штаты. В эти выходные была пройдена критическая отметка в 8 млн. инфицированных и почти 220 тыс. погибших. Наибольшее число зараженных фиксируют в Калифорнии, Техасе, Флориде и Нью-Йорке.

Несмотря на антирекорды, президент США Дональд Трамп предупредил, что не собирается снова вводить ограничительные меры, в частности, закрытия границ не будет.

Американский лидер заметил, что вакцина от коронавируса может появиться в США уже в конце этого года.

Одним из лидеров по числу заболевших и умерших от коронавируса в мире остаются Соединенные Штаты Фото: REUTERS

Сам президент уже переболел коронавирусом. Вместе с Дональдом Трампом и его супругой Меланией антитела к COVID-19 были найдены и у их сына Бэррона.

- К счастью, он сильный подросток и никаких симптомов у него не было. В каком-то смысле я была рада, что мы все втроем прошли через это одновременно, так что у нас была возможность заботиться друг о друге и провести это время вместе, - отметила Мелания Трамп.

Но, дабы оправдать неудачную стратегию борьбы с эпидемией коронавируса, власти США продолжают обвинять в возникновении инфекции Китай. На днях госсекретарь Майк Помпео напомнил, что Пекин до сих пор не предоставил Вашингтону исчерпывающей информации о появлении вируса. За это, по словам чиновника, КНР придется расплачиваться.

КСТАТИ

На прошедшей неделе пять городов Франции - Гренобль, Лилль, Лион, Сент-Этьен и Тулуза - были объявлены красными зонами или зонами повышенного риска заражения COVID-19. В этих городах показатель распространения инфекции превышает 250 человек на 100 тысяч.

Президент Эммануэль Макрон выступил за то, чтобы ввести жесткие ограничительные меры, которые действуют в Париже, Марселе, Монпелье и Руане, по всей Франции. С 17 октября глава Пятой республики распорядился ввести комендантский час в городах красной зоны минимум на месяц. Он будет действовать с 21 часов до 6 часов. За нарушение комендантского часа грозит штраф в размере 135 евро, за повторное нарушение придется раскошелиться на 1,5 тыс. евро.

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