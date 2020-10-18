Три года Фонду помощи пострадавшим в ДТП: реабилитация для получивших травмы и предложения в законодательство

Этот рисунок ко дню рождения Фонда создала одна из его подопечных - Арина Тарасова

18 октября 2020 года исполняется три года с момента основания Благотворительного "Фонда помощи пострадавшим в ДТП". Он оказывает помощь тем, кто получил травмы в результате дорожных аварий, а также занимается просветительской работой, повышением уровня культуры водителей и пешеходов - чтобы способствовать снижению числа ДТП в России.

Фонд в 2017 году основал Александр Богатиков, чей младший брат Николай 21 мая 2010 выехал на дорогу, но не вернулся домой.

За три года работы фонд оплатил пострадавшим в ДТП из разных уголков страны более 250 жизненно необходимых курсов реабилитации в лучших центрах.

Среди подопечных, прошедших реабилитацию, более 10% - дети школьного возраста. Поэтому в фонде особое внимание уделяют работе с детьми. Специалисты рассказывают о правилах безопасности на дорогах в детских садах и школах. В период пандемии занятия не остановили, а перенесли в онлайн-формат.

- СистеФонд мная, слаженная, совместная работа в этом направлении родителей, школ, государственных структур и некоммерческих организаций, уверена, поможет значительно уменьшить число пострадавших и погибших в дорожных аварий уже сейчас и в ближайшем будущем, - считает директор фонда Анастасия Кириенко.

Еще одно важное направление работы фонда - проработка предложений в законодательство, которые помогут уменьшить число аварий на дорогах. Среди них - уменьшение порога допустимой скорости в городах, внедрение в производство детской одежды обязательных световозвращательных элементов, увеличение квот на реабилитацию в медицинских учреждениях и другие.

- Конечно, у нас впереди еще много работы, но в этот праздничный день, когда мы отмечаем свое трехлетие, хочется поблагодарить наших друзей, коллег, партнеров, волонтеров, подопечных фонда и их родственников, которые всеми силами помогают нам развиваться и расти. Благодарю вас за открытое и доброе сердце, за то, что вы с нами рядом. Вместе мы делаем очень важное и нужное дело. Я верю, что хорошее впереди, и все обязательно у нас получится — дороги России станут безопаснее, а у самых грустных историй будет счастливый конец! Спасибо вам! - отметила директор фонда Анастасия Кириенко.