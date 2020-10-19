«Такие совпадения - словно дар свыше»: Как акушер подарила жизнь незнакомому музыканту

До этой встречи Любовь ничего не знала о человеке, которому спасла жизнь Фото: Фонд борьбы с лейкемией

Странное чувство

Это довольно странное чувство, которое испытала Любовь. Знать, что ты спасла жизнь, но не знать кому. Для нее так и вовсе непривычное. Потому что раньше она всегда видела тех, кому помогала начать жить. Любовь – акушер, и за 15 лет работы приняла несчетное количество родов. Вытащила на свет огромное количество младенцев. Она их всех прекрасно видела, конечно, и всякий раз прислушивалась к охватившему ее чувству счастья.

А теперь все было иначе – Любовь ничего не знала о человеке, которому спасла жизнь. Нет, она догадывалась. Во-первых, когда сдаешь костный мозг, тебе, как правило предлагают два способа его сдачи – из тазовых костей под общим наркозом или из вены – кровь поступает в специальную машину, которая выделяет стволовые клетки, а всю остальную кровь возвращает обратно в кровеносную систему донора. Любовь выбрала второй способ и знала, что вся процедура длится в среднем четыре часа. Но оказалось, что четырех часов не хватило. Любови сказали прийти на следующий день еще раз и снова – четыре часа. Тогда она догадалась, что спасает мужчину и наверняка довольно крупного, а значит – средних лет.

Во-вторых, и тут ее догадки превратились прямо-таки в уверенность, она его почувствовала. Именно его. Вот как родню, родную кровь иногда чувствуют в темноте или на ощупь. Спустя два года после той сдачи костного мозга Любовь позвали на встречу доноров и реципиентов. «Я зашла в зал НМИЦ гематологии и увидела много людей. Села на диванчик, стала ждать. Вдруг зашел парень – высокий, бородатый. И я, как говорится, позвоночником почувствовала: он. Потом еще услышала, как он разговаривает с кем-то и рассказывает, что перенес трансплантацию костного мозга два года назад. В общем, все совпало». Доноров и реципиентов начали представлять друг другу, до Любови очередь дошла в самом конце, но она уже все знала. Теперь, наконец-то, она увидела того, кому смогла подарить жизнь.

Встреча доноров и пациентов, которым они спасли жизнь. прошла в НМИЦ гематологии Фото: Фонд борьбы с лейкемией

Всё было не зря

Четыре года назад Любови было 45 лет, и она жила с мужем военным и тремя детьми в городе Липецк. Работала, принимала роды почти каждый день и была, в общем-то, всем довольна и счастлива. Сдать кровь для регистра доноров костного мозга предложила подруга. Любовь согласилась – «я же медик, я понимала как это важно». Согласилась, сдала кровь и забыла.

Через год они всей семьей переехали жить в Калининград. Долго приживались на новом месте – новый город, новые люди, младших детей устроить в школу, старшую дочку в институт. Море забот. В общем, когда Любови позвонили и спросили согласна ли та стать донором, она даже не сразу поняла, о чем речь. «Вы сдавали кровь на типирование и подошли одному человеку как донор. Вы согласны?» – настаивала девушка в телефоне. И Любовь, наконец ответила: «Конечно». Она говорит, что после первого замешательства ее охватил трепет перед необычайностью происходящего. «Я же медик, – снова повторяет она, – я знала, насколько редким может быть такое совпадение. Это словно дар свыше». Она считает, что в тот момент стала свидетелем чуда.

Для сдачи костного мозга Любовь пригласили в Санкт-Петербург, в НИИ онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой. Муж спросил: «Неужели поедешь?». Он знал, что для жены одной отправиться в другой город сродни подвигу. «Поеду», – ответила Любовь. «Ну, я тебя не узнаю», – засмеялся тот. Впрочем, было понятно, что Любовь уже не остановить. В Питере она сначала сдала дополнительные анализы, потом приехала во второй раз. Обе поездки Любови оплатил Фонд борьбы с лейкемией.

Примерно неделю ей нужно было делать уколы, выгоняющие в кровь клетки костного мозга, и Любовь прекрасно справлялась сама – делала уколы в живот и в ногу – «я же медик». Она рассказывает, что самым неприятным было чувство ломоты в костях. «Как будто зашла в тепло с мороза, сильно замерзшая и начинаю отогреваться». Затем сама процедура сдачи. Четыре часа и еще четыре. «Небольшая слабость, чуть немели руки и ноги – вот и все».

А потом начались будни. Любовь вернулась домой, дни потекли один за другим. И чувство некой недосказанности – получилось или не получилось, помогла или не помогла - было, пожалуй, самым мучительным за все время. Сначала Любовь звонила в институт по два раза в месяц и спрашивала, как самочувствие реципиента. Ей отвечали, что в целом нормально. Никаких подробностей. Затем она стала звонить реже, понимая, что большего все равно не скажут. В конце концов просто стала ставить в церкви свечки за здоровье того большого мужчины, которому понадобилось так много клеток костного мозга, чтобы попробовать выжить. А через два года – звонок: «Приходите на встречу с реципиентом». И Любовь испытала чувство абсолютного счастья: все было не зря.

Любовь сразу узнала Сергея - буквально почувствовала, что именно ему спасла жизнь Фото: Фонд борьбы с лейкемией

Меня спасла Любовь

«Я знал, что меня спасет Любовь», – сказал Любови бородатый мужчина, обнимая ее. Когда уляжется первая шумиха они сядут в сторонке, чтобы поговорить и наглядеться друг на друга. Мужчину, как окажется, зовут Сергеем – «И у меня муж Сергей», – засмеется Любовь. Гитарист казанской ВИА «Волга-Волга». 33 года. Жена Диана – они прошли вместе весь путь болезни, начиная с ноября 2016 года. Три курса химиотерапии, потом непростое решение делать трансплантацию костного мозга. Сергей покажет Любови альбом с фотографиями, где зафиксирован почти каждый день после трансплантации. Осложнения, проблемы с кожей, кровотечения из носа – долгий-долгий период принятия организмом донорского костного мозга. Сергей расскажет, что тоже много думал о своем доноре и представлял Любовь девушкой с вьющимися светлыми волосами – «потому что у меня самого начали виться волосы». «Что же, - улыбнется в ответ Любовь, - светлые волосы ты угадал, правда они у меня крашенные».

А потом Сергей приехал на свадьбу дочки Любови. Играл на гитаре и пел песни. И Любовь смотрела на него и думала снова и снова, в сотый раз: вот мой родной человек, какое счастье, что он жив.

Вот такая история. Рассказывая ее, Любовь очень просила написать, что ей совсем не было страшно и больно быть донором. Она просила написать, что ее история счастливая – от начала до конца. «Пусть как можно больше людей узнают об этом и тоже захотят спасти чью-то жизнь». И еще, как жена военного она говорит, что именно в этом и состоит величие страны – готовность спасать других и взаимовыручка. Любовь, которая спасает мир.

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