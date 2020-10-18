Криминалисты против «глухарей»: Как ловили каширского маньяка и банду ГТА

Ратмир Беспамятнов. Фото: ГСУ СК по Московской области

«Глухарь» - сленговое словечко следователей-криминалистов, которое известно каждому. Преступление есть, жертва есть, улики есть, а вот преступника найти не удалось. И дело годами пылится на полке. Но то, что еще лет 15 - 20 назад казалось чем-то вроде магии, сегодня уже совсем обычная история. И нынешние следователи-криминалисты способны раскрывать уголовные дела, которые много-много лет назад, казалось бы, зашли в тупик.

19 октября - День образования службы криминалистики. О тонкостях профессии и техническом прогрессе, который позволяет находить преступников даже спустя 10 - 15 лет, мы побеседовали с руководителем управления криминалистики ГСУ СК России по Московской области полковником юстиции Ратмиром Беспамятновым.

Дактилоскопические порошки. Фото: ГСУ СК по Московской области

ЧУДО-ЛАМПЫ, ДНК И 3D

- Как раскрывают старые дела, которые когда-то зашли в тупик?

- За 20 лет сильно продвинулась молекулярно-генетическая экспертиза. Раньше, по большому счету, она могла определять только группу крови подозреваемого. Но даже если это редкая группа, прямым доказательством причастности того или иного человека она быть не может. А ДНК - это уникальный код, ошибка исключена. У нас есть оборудование, которое позволяет закреплять следы (следами криминалисты называют вообще все следы - отпечатки, микроскопические кусочки кожи, пот, слюну, кровь и др. - Авт.), есть техника для экспресс-анализов (см. «ТОП-6»). 20 лет назад невозможно было представить, что в расследовании будут использоваться полиграф, базы данных геномной регистрации (в нее вносят осужденных за убийства и сексуальное насилие, а также образцы неустановленных лиц с мест преступлений. - Авт.), системы видеонаблюдения «Безопасный город», беспилотные аппараты.

Тесты для определения крови. Фото: ГСУ СК по Московской области

- В кино мы видим, что на месте убийства криминалисты ходят с какими-то лампами, которые «показывают» на стенах или полу замытую кровь.

- Этот прибор называется «источник криминалистического света». С помощью ультрафиолета можно обнаружить не только следы крови, но и сперму, слюну. То есть следы биологического происхождения, которые не видны визуально.

Прибор для поиска скрытых камер Оптик-2. Фото: ГСУ СК по Московской области

НЕУЛОВИМЫЙ САНТЕХНИК

Каширского маньяка выслеживали 10 лет. Неприметный мужчина убивал пожилых женщин на юге Подмосковья с 2010 года. Но чтобы его поймать, криминалистам пришлось провести огромную работу.

То, что жертвы в двух соседних городах Кашира и Ступино связаны, стало понятно не сразу.

- Во время осмотра места очередного преступления появилась версия, что мы имеем дело с серийным убийцей, - рассказывает Ратмир Беспамятнов. - Было похоже на несколько других эпизодов. Частный сектор. Убийца влезает через незакрытое окно. Жертвы - одинокие пожилые женщины. Обеих сначала задушили, а потом изнасиловали. Один почерк.

Криминалистический свет (ультрафиолет «видит» следы крови). Фото: ГСУ СК по Московской области

У следствия имелись биологические следы преступника, но в базах таких образцов не было. Человек-невидимка!

В одном случае даже появились подозреваемые - два мигранта из Средней Азии. Местная жительница рассказала, что видела, как те убивали женщину. Но по ДНК - никаких совпадений. Позже выяснилось, что заявительница на приезжих показала из женской мести - крутила с одним из ребят шашни...

На след настоящего маньяка удалось выйти в июне нынешнего года. Он снова убил. В частном доме нашли тело пожилой женщины. Убита все по той же схеме.

Прибор, который извлекает из телефонов удалённую информацию. Фото: ГСУ СК по Московской области

Криминалисты изучали записи с камер видеонаблюдения и увидели странного мужчину, который что-то выбросил в траву. Там позже нашли сберкнижку погибшей женщины. Круг замкнулся. Подозреваемого задержали.

Им оказался 53-летний сантехник местного ЖЭКа Алексей Ежов. Когда у него взяли отпечатки и анализы ДНК, стало понятно - это именно тот, кого так долго искали.

Ежов и сам особо не отпирался. Начал рассказывать. Всего за десять лет - семь убийств и два неудачных нападения.

Суда маньяк дожидаться не стал, покончил с собой в изоляторе.

Георадар (поиск закрытая тел и схронов оружия). Фото: ГСУ СК по Московской области

КСТАТИ

Перчатка как улика

- На банду ГТА, которая орудовала преимущественно в Подмосковье (на них 15 эпизодов с трупами) удалось выйти после убийства банкира Владимира Кирилюка. Тот за оградой элитного поселка выгуливал собаку и случайно наткнулся на преступников, припарковавшихся на обочине. Судьбу финансиста решило замечание, сделанное в резком тоне. Мужчину зарезали. Позже на месте убийства криминалисты нашли садовую перчатку, которую обронили бандиты. Так был установлен гаплотип (этническая принадлежность) одного из участников банды - стало ясно, что он уроженец Средней Азии. До этого члены банды ГТА улик не оставляли.

ОФИЦИАЛЬНО

С момента создания Следственного комитета глава ведомства Александр Бастрыкин поставил в качестве одной из приоритетных задач раскрытие преступлений прошлых лет.

Одни из самых высоких в стране показателей - в Московской области. Серьезные цифры: 367 раскрытых «глухарей» за три неполных года. (2018, 2019 и 9 месяцев 2020-го).

Просто лента на месте преступления. Фото: ГСУ СК по Московской области

ТОП-6 УСТРОЙСТВ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ КРИМИНАЛИСТАМ

1. Источник экспертного света

Он помогает находить важные для следствия улики - кровь и другие биологические следы.

2. Экспресс-тесты крови

Криминалист обнаружил на месте преступления некие бурые следы. Экспресс-тест нужен, чтобы подтвердить, что это действительно кровь. К следу прикладывают тест-полоску. Если она стала синей, значит, кровь. Далее миниатюрный тест-прибор «Сератек» позволяет выяснить, чья это кровь - человека или животного.

3. Определитель скрытых камер

Камеры в наше время повсюду. И да, они очень помогают раскрывать преступления. Но не всегда на месте преступления можно вот так сразу увидеть, какие камеры могли снять интересующую криминалистов территорию. Специальный прибор «Оптик-2» помогает найти вообще все камеры в нужном квадрате, даже скрытые.

4. Дактилоскопические порошки

Эти реагенты помогают выявить на предметах или поверхностях отпечатки пальцев.

5. Георадар

Позволяет найти останки тел или схроны оружия не только под землей, но даже под толщей бетона.

6. Комплекс по извлечению информации из мобильных устройств

Гаджет умеет извлекать из мобильных телефонов стертую историю звонков, удаленные из записной книжки номера телефонов, фото, видео и звуковые записи.

Каширский маньяк. Фото: ГСУ СК по Московской области

КСТАТИ

- Пользуясь случаем хотел бы через вашу газету поздравить с Днем криминалистики всех своих коллег, особенно ветеранов, которые охотно делятся своим богатым опытом с молодыми сотрудниками, - говорит Ратмир Беспамятнов. - Желаю им здоровья, семейного благополучия, профессионального роста, хладнокровия, выдержки, терпения в нашем нелегком, но очень важном деле!

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