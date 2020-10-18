"Ангел, покоривший всех вокруг": Евгений Петросян и Татьяна Брухунова крестили сына

После того, как Евгений Петросян и Татьяна Брухунова перестали скрывать рождение сына Вагана, 31-летнюю супругу сатирика каждый день засыпают вопросами о малыше. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Молодая жена Евгения Петросяна все чаще публикует фотографии с сыном Ваганом, который родился в марте 2020 года. Татьяна Брухунова души не чает в своем первенце. Молодая мамочка, которую давно называют иконой стиля, и наследника наряжает на радость 75-летнему отцу младенца. Совершенно неожиданно для поклонников, Татьяна, рассказывая об одежде для малыша. проговорилась и о свершившемся таинстве.

После того, как Евгений Петросян и Татьяна Брухунова перестали скрывать рождение сына Вагана, 31-летнюю супругу сатирика каждый день засыпают вопросами о малыше. Чаще всего поклонников интересует, где Татьяна покупает вещи для сына.

Ваганчик с младенчества одет как настоящий модник - кашемировые комбинезончики, велюровые ползунки, шапочки и кофточки - одежды у малыша очень много. Брухунова на сыне не экономит. Чего уж говорить о Евгении Вагановиче. Он и сам наряжается, как денди.

"Первые покупки я совершила за два-три месяца до рождения Вагана. Это были конверт, кокон и плед. Как потом оказалось, три совершенно необходимые в жизни младенца вещи. На выписке даже доктор попросила у меня название магазина откуда «этот невероятный кокон». Тогда-то я и поняла, что купила то, что нужно. В детских вещах я адепт чистых линий, простого кроя, благородных тонов и 100% натурального состава. Сейчас гардероб Вагаши большей частью состоит из этих вещей". - написала Татьяна.

А потом неожиданно призналась, что крестила сына. "Ах, если бы вы только могли увидеть, в каком ажурном комбинезоне сын был в день своего крещения (до Священного обряда). Настоящий ангел, покоривший всех вокруг". - похвасталась пятая жена Петросяна.

Поклонники пожелали звездной семье всех благ. Ну а Ваганчик, похоже, окончательно покорил сердца пользователей соцсетей. Малыш растет настоящим красавчиком и модником, похожим на свою мамочку.

Стоит отметить, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова очень аккуратно и избирательно посвящают поклонников в свою жизнь. Долгое время супруги скрывали факт любовной связи, а затем игнорировали вопросы о наследнике. Однако сейчас счастливые родители постоянно делятся кадрами маленького Вагана, полностью и безоглядно наслаждаясь воспитанием сыночка.