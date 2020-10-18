«Мужик даже есть перестал»: Басков рассказал, как Волочкова сняла трусы перед чужим мужем

Николай вспомнил, как они с Анастасией отдыхали на Мальдивах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Николай Басков отметил день рождения: 15 октября «золотому голосу России» исполнилось 44 года. По этому случаю Николай стал главным героем программы Андрея Малахова «Привет, Андрей». В числе гостей оказалась и близкая подруга тенора Анастасия Волочкова. Именно ей Николай посвятил самую забавную историю, рассказанную им во время эфира. Артист припомнил, как они с балериной вместе путешествовали.

В 2013 году Настя и Николай отправились на Мальдивы. Тогда они переживали страстный роман, и певец не скупился на расходы. Влюбленные поселились на острове Рити Ра в пятизвездочном отеле One & Only, сняв виллу за 2500 долларов в сутки. Даже в густонаселенном отеле Настя вела себя так, словно она одна на пляже, и вокруг ни души. Николай вспомнил, как, выйдя из воды, балерина принялась переодевать купальник прямо на глазах у семейной пары. Супруги обедали за столиком в пляжном ресторане, как вдруг откуда ни возьмись – Волочкова.

- Анастасия Волочкова в свойственной ей манере на пляже. Это идеальное тело — все как надо. Сидят муж с женой, едят за столом. Тут Настя как нимфа выходит из Индийского океана. Значит, закутывается вот так в полотенце. Люди сидят напротив. Она так поворачивается, снимается сначала свои трусы раз, а потом надевает свои сухие трусы. Мужик, сидевший напротив, перестал есть, - рассказал Басков.

Мальдивы - любимое место Волочковой. Фото: соцсети.

По словам артиста, далее последовала сцена ревности.

- В это время жена разворачивается и вот так ему хренась по лицу. Она говорит: «Ты куда смотришь?» А он просто опешил и говорит: «Я так давно в Большом театре не был», - поведал Николай.

Волочкова, слушавшая эту пикантную историю, залилась громким смехом. Когда Николай завершил свой рассказ, балерина заметила: «Как хорошо, что у людей Большой театр ассоциируется со мной и с тобой!».

Анастасия признается, что отдых на тропических островах ее раскрепощает. Фото: соцсети.

Это была не единственная пикантная история, приключившаяся во время тех мальдивских каникул. Тогда папарацци сфотографировали, как Настя и Николай резвятся в море. При этом Волочкова купалась топлесс, а Басков целовал ее пышный бюст. Снимки затем разлетелись по таблоидам, наделав много шума. Впрочем, в искренность их отношений поверили далеко не все. Некоторые скептики уверяли, что между Николаем и Анастасией - пиар-роман, и истинными чувствами там и не пахнет.

Страстный роман балерины и тенора был коротким, но не долгим. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Влюбленность балерины и певца быстро сошла на нет, но пара сохранила теплые отношения. Николай подарил Анастасии на новоселье роскошный белый рояль, который до сих пор украшает гостиную в подмосковном особняке балерины. Кроме того, Волочкова рассказывала, что Басков любил баловать ее дочь Аришу, задаривая девочку дорогой одеждой люксовых брендов.