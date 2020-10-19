Толерантность без границ: Disney стал предупреждать, что в мультиках «Питер Пэн» и «Дамбо» есть сцены неприкрытого расизма

«Дамбо» 1941 года. Фото: принтскрин видео.

Осуждения образа Служанки в «Унесенных ветром» и упреков в адрес Квентина Тарантино за частое использование в картинах «слова на букву Н» было мало. Голливуд пошел дальше. И начал редактировать всемирно известные мультфильмы. В которых ни дети, ни взрослые раньше никогда не могли бы заметить нечто похожее на расизм или угнетение темнокожих.

Ан нет. Невнимательно смотрели, как оказывается.

В частности, под подозрение попали «Дамбо», «Питер Пэн» и «Коты-аристократы». Для того, чтобы вычислять, какие мультики можно смотреть, как и раньше, а в каких стоит сделать вставки, предупреждающие зрителя, Disney создал специальный худсовет. . Эксперты которого «консультируют компанию» по мере того, как она «обеспечивает точное представление о глобальной аудитории». Другими словами, некие люди советуют Disney, где хорошо бы порасшаркиваться на публику, а где необязательно.

Все это подается под соусом работы над собой, а не лобовой конъюнктурой: «Мы не можем изменить прошлое, но мы можем признать его, извлечь уроки из него и вместе двигаться вперед, чтобы создать завтра, о котором сегодня можно только мечтать».

Так, эксперты консультативного совета узрели сцены расизма в «Дамбо» 1941 года. Выяснилось, что почти 80 лет назад создатели мультфильма, получившего «Оскар» и приз Каннского кинофестиваля, «высмеивают порабощенных африканцев на южных плантациях». Ведь «безликие чернорабочие» там «трудятся под оскорбительные тексты вроде «Когда мы получаем зарплату, мы выбрасываем все деньги».

«Да где там негры на плантациях?», - воскликнет невнимательный зритель-расист. И явит невежество. Ведь угнетенные классы скрыты за образами разбитной шайки ворон — они курят, носят шляпы и разговаривают на джайве (сленговая форма негритянского английского). Зовут их главаря — Джим Кроу. И слово “crow” (англ. - ворона) тут ни при чем, как решили консультанты Disney. Имя героя отсылает к песне «Скачи, Джим Кроу», ставшей нарицательной и обозначающей неграмотного чернокожего работягу.

Следующим под раздачу попал «Питер Пэн» 1953 года. Там неразборчивые мультипликаторы и сценаристы умудрились показать коренные народы севера (которые американцы в реальности вырезали десятками тысяч) комично. Во-первых, у них красная кожа. Во-вторых, они с перьями на голове (как, собственно, и ходили индейцы, в том числе на многих эмблемах спортивных клубов выглядят именно так — хоккейный «Чикаго Блэкхокс» тому пример). В-третьих, их зовут краснокожими (хорошо, что Disney не добрался до детских советских фильмов).

«Питер Пэн» 1953 года. Фото: принтскрин видео.

«Коты-аристократы» 1970 года навредил азиатскому континенту. Там один из персонажей слишком сильно щурит глаза, играя на пианино палочками для еды. Понимаете, на что намек? Сиамский кот по имени Шун Гон, озвученный к тому же белым актером (!), не просто гиперболизированный художественный образ в детском мультике, а карикатура на человека азиатского происхождения. Это плохо!

«Коты-аристократы» 1970 года Фото: принтскрин видео.

Как теперь будут показываться эти мультики в видеотеке Disney+? Их предваряет специальное предупреждение, дисклеймер, в котором говорится о том, что авторы ошибочно, стереотипно и некорректно представляли себе некоторые вещи, этносы или отличительные особенности национальных групп. Так что обижаться (или кидать в экран бутылками) не стоит.

В обновленной версии предупреждения сказано следующее: «Эта программа включает в себя негативное изображение и / или плохое обращение с людьми или культурами. Эти стереотипы были ошибочными тогда и неверны сейчас. Мы не хотим удалять контент, но хотим признать его вредное воздействие, извлечь уроки из него и начать диалог, чтобы вместе создать более инклюзивное будущее».

Мультики в видеотеке Disney+ предваряет специальное предупреждение.

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