Умер Владас Грачев, отец Витаса

Владас Грачев. Фото: архив семьи

В дом известного 41-летнего певца Витаса пришло горе. В минувшую субботу, 17 октября, скончался в Одессе его 72-летний отец Владас Аркадьевич Грачев.

По словам пресс-службы артиста, последние полгода Владас Аркадьевич боролся с тяжелым недугом. Мужчину, как могли, поддерживали близкие, но, увы, болезнь оказалась сильнее.

В связи с закрытием границ, Витас не сможет принять участие в церемонии похорон.

Владас Грачев и Лилия Грачева. Фото: архив семьи

Кстати, своим певческим талантом Витас, скорее всего, обязан именно отцу. В молодости Владас Грачёв был солистом вокально-инструментального ансамбля.

А мама певца - Лидия Михайловна - работала художником-модельером. В 2001 году мать Витаса умерла, так и и не сумев победить рак.

«КП» приносит соболезнования артисту и его семье.