Сергей Собянин рассказал, что станет окончательной победой над пандемией коронавируса

Сергей Собянин объяснил, почему количество больных в столице больше, чем в других регионах и рассказал, что поможет справиться с коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице на прошлой неделе было выявлено более 5000 случаев заболевания коронавирусом за сутки. В общественных местах людей просят строго носить маски и перчатки. Мэр города Сергей Собянин объяснил в своем блоге, почему количество больных в столице больше, чем в других регионах и рассказал, что поможет справиться с коронавирусом.

- Во-первых, любые показатели всегда надо делить на количество населения. В Москве живет в 10 раз больше людей, чем в среднем российском регионе. Во-вторых, число выявленных случаев необходимо соотносить с количеством проведенных тестов. В Москве количество тестов на 100 тысяч жителей одно из самых высоких в России и среди городов мира. В 1,5-2 раза больше, чем в Лондоне или Берлине, - рассказал Сергей Собянин.

К тому же, количество реально зараженных ковидом и количество выявленных случаев – это разные понятия. Горожан, имеющих антитела, в 8 раз больше, чем было выявлено на основании ПЦР. Медики делают выводы, что в городе очень многие переболели бессимптомно и не обращались за помощью в больницы.

- Количество больничных коек не может быть безграничным. Бороться с эпидемиями заболеваний нужно не только с помощью госпиталей, но и путем карантинных мер и мер индивидуальной защиты, - сказал Сергей Собянин.

С Москве развернуто около 15 тысяч специализированных коек для борьбы с ковидом. Уже ввели в строй резервные корпуса в АТЦ «Москва» и на ВДНХ.

Как же остановить рост заболевших? Крайние меры – полное запрещение передвижения по городу. Сергей Собянин считает, что это неприемлемо и невозможно. Важно не лишать людей работы.

Кто должен остаться дома:

- жители старше 65 лет должны остаться дома – речь о 2,1 млн человек,

- больные с хроническими заболеваниями – речь о 700 тысячах больных,

- школьники старших классов уходят на удаленку – речь о 660 тысячах человек,

- малыши в возрасте до 3 лет, которые еще не ходят в детский сад – речь о 370 тысячах,

- мамы малышей – более 700 тысяч.

К тому же на удаленный режим работы уже перешли более 1 млн человек. Около 1,5 млн работающих людей уже переболели ковид.

- Примерно 6,5 млн человек или 50% жителей Москвы, которые сегодня остаются дома, либо могут ездить на работу без риска заболеть, - сказал Сергей Собянин. - Ситуацию с распространением инфекции удается взять под контроль.

Будут ли введены жесткие ограничительные меры? Сергей Собянин не видит в этом необходимости. Но в общественном транспорте, кафе, кинотеатрах и других предприятиях должны соблюдать масочно-перчаточный режим, начнутся проверки по переходу на удаленку из офисов. Для прохода в ночные клубы нужно будет зарегистрировать свой номер телефона (в случае выявления среди посетителей больного ковидом, всем придут оповещения).

Окончательной победой над коронавирусом станет вакцина, которую Москва получит в ноябре. Уже в декабре-январе начнется массовая вакцинация населения.

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