Болезнь миллионов: как обнаружить рак молочной железы вовремя

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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно выявляется около 2,1 миллионов случаев рака молочной железы, а в 2018 году от него умерли 627 тысяч человек – это примерно 15% всех случаев смертей от рака среди женщин. Несмотря на статистику, случаи этого заболевания встречаются даже у мужчин.

Этот вид рака считается практически излечимым: по разным данным, при выявлении опухоли на самых ранних стадиях победить заболевание удается 94–98% пациентов. Для того чтобы не пропустить начало онкологического процесса, каждому человеку необходимо знать об исследованиях, позволяющих существенно снизить вероятность пропустить точку невозврата.

Осмотр – хорошее начало

Развитие рака груди — длительный процесс, в некоторых случаях он может занимать годы. При самостоятельной пальпации (прощупывании), если она правильно и регулярно проводится, можно обнаружить новообразование размером не менее сантиметра, при этом на ранних стадиях очаг рака груди может ограничиваться несколькими миллиметрами.

С помощью пальпации рак груди удается обнаружить примерно в 20% случаев, причем иногда женщина может обнаружить новообразование самостоятельно, не прибегая к помощи врача. Такой самооосмотр рекомендуется проводить каждый месяц перед зеркалом. Насторожитесь, если участок кожи уплотнен или втянут, лимфатические узлы в подмышках и вокруг ключиц увеличены, есть выделения из соска при сдавливании – если наблюдается какое-то из этих изменений, обратитесь к врачу.

Тем не менее, самообследование не заменяет полноценного осмотра у врача и диагностических процедур.

Генетический анализ – BRCA1 и BRCA2

Еще в начале 90-х годов BRCA1 и BRCA2 были идентифицированы как гены предрасположенности к раку молочной железы и раку яичников. В целом, эти гены контролируют ключевые процессы деления клеток во всех тканях организма и отвечают за восстановление поврежденных участков ДНК.

Если они не справляются, то клетки могут начать делиться бесконтрольно. Это может происходить в разных органах, но у женщин самый большой риск приходится на яичники и молочные железы – при обнаружении мутаций в BRCA1 и BRCA2 риск развития рака этих органов достигает 50%.

Повод пройти данное исследование – если в семье, особенно у близких родственников, были онкологические заболевания молочной железы или яичников. Если результат положительный, то вам следует намного внимательнее относиться к своему здоровью и регулярно обследоваться и наблюдаться у маммолога.

УЗИ молочных желез и органов малого таза

Пальпация груди может помочь обнаружить опухоль, однако на ранних стадиях новообразования, как правило, никак себя не проявляют, поскольку рак груди может развиваться годами. Считается, что для того, чтобы опухоль можно было обнаружить пальпацией, она должна вырасти до сантиметра минимум, однако она может достичь этого размера как за 2 года, так и за 15 лет.

Ультразвуковое исследование намного надежнее пальпации – оно позволяет обнаружить не только злокачественные, но и доброкачественные образования, такие как кисты и фиброаденомы. Тем не менее, если УЗИ показало изменения, это еще не повод заявлять о раке – этот диагноз ставится только после исследования образца ткани.

В основном данный метод больше подходит женщинам до 40 лет, так как в этом возрасте молочные железы обычно более плотные. После 40 лет врачи рекомендуют переходить на маммографию, при необходимости используя УЗИ в качестве дополнительного метода диагностики.

Помимо молочных желез, в регулярном УЗИ нуждаются органы малого таза – зачастую именно благодаря этой процедуре выявляются кисты яичников и миомы матки. Оценивать здоровье яичников крайне важно, поскольку этот орган отвечает за синтез женских гормонов, а большинство выявленных опухолей молочной железы – как раз гормонозависимые.

Не забудьте про щитовидку

Опасность проблем с щитовидной железой кроется в увеличении риска развития мастопатии – при этом гормонозависимом состоянии здоровая ткань молочной железы заменяется кистами, более твердой соединительной тканью. Этот процесс – доброкачественный, но изменения тканей могут затруднить диагностику рака груди.

Для проверки состояния «щитовидки» можно сдавать анализы на гормон Т4 (свободный), который она синтезирует, и тиреотропный гормон (ТТГ), который управляет ее работой. Добавить УЗИ стоит, если есть симптомы, которые говорят о возможных нарушениях: першение, сиплость голоса, ощущение комка в горле, увеличенные лимфатические узлы в области шеи, наличие пальпируемого образования щитовидной железы.

Пройдите комплексное обследование

Необходимые анализы, позволяющие вовремя обнаружить угрозу, можно пройти в отделениях Лаборатории «Гемотест». Пациентам доступно несколько видов комплексных исследований: рак молочной железы и яичников – базовый и рак молочной железы и яичников – расширенный. Помимо этого, в отделениях Лаборатории «Гемотест» можно пройти УЗИ молочных желез и УЗИ матки. Уточнить адреса отделений и график работы можно на официальном сайте компании.