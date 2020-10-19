«В моем рту кровавое месиво»: Московский блогер избил девушку в прямом эфире - лицом о стол

С журналистами Алена Ефремова пока не общается. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Зрелище, если честно, не для слабонервных... В соцсетях появилась видеозапись, как столичный блогер Mellstroy (он же Андрей Бурим) избил в прямом эфире свою подружку.

В ночь на понедельник, 19 октября. парень вел у себя в Инстаграме трансляцию вечеринки - на съемную квартиру были приглашены несколько десятков друзей. Кальян, музыка, девчонки. Бурим время от времени садился за стол (на нем стоял транслирующий стрим телефон), чтобы общаться с подписчиками. Вечером хозяин был уже «хорош». И в какой-то момент что-то пошло не так - он схватил сидящую рядом девушку за волосы и несколько раз сильно приложил ее лицом о стол. Из носа у гостьи пошла кровь, но блогер отбросил девушку вместе со стулом...

Пострадавшую зовут Алена Ефремова. В соцсетях она называет себя моделью. Девушка выложила в сеть видео избиения и фото с последствиями. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пострадавшую зовут Алена Ефремова. В соцсетях она называет себя моделью. Девушка выложила в сеть видео избиения и фото с последствиями.

«Я в ужасе, - написала девушка. - Просто хочу, чтобы он получил за это наказание и такого не повторялось ни с одним человеком. В моем рту кровавое месиво из железа, крови и кусков кожи. Нахожусь в состоянии аффекта, конечности трясёт, голова раскалывается при любом повороте/движении...»

Модель просит своих подписчиков помочь ей найти хорошего адвоката. По словам девушки, в биографии Андрея Бурима уже был условный срок.

Модель Алена Ефремова просит завести на своего приятеля уголовное дело Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Если у него есть условка, то привлечём к уголовке... Таких людей лечить надо, неуравновешенность граничит с психозом. Интересно, много ли он замял подобных дел с помощью бабок. Все, кто пострадал от его рук и хочет присоединиться к коллективному иску, пишите в Директ с той же пометкой».

С журналистами Алена Ефремова пока не общается. Не отвечает на сообщения и блогер Mellstroy.

В пресс-службе московской полиции это происшествие пока не комментируют.

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