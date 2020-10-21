Ректор Финансового университета Михаил Эскиндаров: «Даже в нынешние непростые времена наши выпускники находят работу сразу после окончания учебы»

Фото: Финансовый университет

- Михаил Абдурахманович, для начала — как Финансовый университет справляется с особенностями нынешнего года — я имею в виду года календарного?

- Я почти 15 лет работаю ректором и скажу, что этот год был самым тяжелым. Это, конечно, в первую очередь связано с пандемией и вынужденным переходом на онлайн обучение. Особо отмечу, что наша основная проблема заключалась не в решении каких-то технических вопросов, а именно в человеческом факторе. Необходимо было в кратчайшие сроки помочь преподавателям перейти на совершенно новый для них дистанционный формат работы. Безусловно, студенты были лучше подготовлены к такой форме обучения. Несмотря на всеобщий курс на омоложение преподавательского состава, у нас есть немало профессоров и доцентов старше 60 лет. И они в силу объективных причин не всегда хорошо общаются с техникой.

Весной мне написала трогательное письмо профессор, которая много лет проработала в университете. Она призналась, что просто не способна вести занятия с использованием новых технологий и вынуждена уйти из университета. А она одна из лучших в вузе. Вторая причина – многие морально не были готовы к такой перемене. Преподаватели – тоже люди, у них дома есть дети, родители. Есть житейские проблемы. Кому-то просто неоткуда вести занятия, кому-то сложно начинать занятия онлайн по расписанию в 8.30, потому что в это время нужно покормить завтраком ребенка, который тоже не пошел в школу и находится дома на дистанционном обучении.

Но хочу внести ясность: то, как мы учились с 16 марта — не было дистанционном обучением, это был учебный процесс с использованием онлайн технологий.

Большинство студентов Финансового университета занимаются очно, соблюдая противоэпидемические требования Рособрнадзора. Фото: Финансовый университет

- Поясните, пожалуйста. Мы уже привыкли говорить - «вузы перешли на дистанционное обучение».

- Дистанционное обучение – это когда заранее записаны лекции, подготовлены методические материалы. И слушатель, студент в удобное для себя время заходит на образовательный портал высшего учебного заведения и знакомится с ними. Также в удобное для себя время он может получить консультации преподавателей. И наконец, в удобное время, согласованное с преподавателем, сдает экзамен или зачет.

А то, что мы делали, - это переход на обучение с использованием различных программ, обеспечивающих общение через Интернет. Одни преподаватели использовали одну программу, другие — другую. Но шли лекции, семинарские занятия по расписанию — точно также, как шли бы в очной форме.

Наши студенты создали клуб волонтеров, представители которого ездили к преподавателям старшего поколения, подключали компьютеры и помогали осваивать программы, необходимые для работы в новых условиях. Технические проблемы университет решил в течение недели. Но все-таки я считаю, что обучение должно проходить в очном формате — если, конечно, не будет форс-мажора, как было в конце прошлого учебного года. Студентам нужно вживую общаться с преподавателями, со своими друзьями. Университет – это не только место передачи знаний, компетенций и навыков, это место общения, становления человека, как личности. И, конечно, место приобретения друзей.

Про обстановку сегодня

- И какая сейчас обстановка в университете? Много групп ушли на дистант?

- Обстановка непростая. Сегодня 52 группы находится на дистанте. Это значит, что кто-то из студентов в этой группе заболел. Это примерно 8% от общего количества групп.

Фото: Финансовый университет

- А сколько всего у вас студентов?

- В Москве обучается около 21 тысячи человек. Но у нас еще 27 филиалов по России. Так что общая численность – 47 тысяч студентов.

На дистант переведены аспиранты, магистры и студены вечернего отделения. Из преподавателей, по последним данным, болеют шесть человек. Это, к счастью, не так много, у нас их общая численность в Москве -1800 человек. Образовательный процесс продолжается, хотя, не скрою, почти каждый день получаю от студентов просьбы уйти на дистант. Понятно, что некоторым студентам так проще — не нужно тратить время на дорогу для посещения занятий. Я думаю, если будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора, есть надежда, что мы сохраним обучение в традиционном формате.

Про приемную кампанию

- Как в этом году проходила приемная кампания? Она чем-то отличалась от прошлой?

- По формальным параметрам, среднему баллу ЕГЭ первокурсники этого года сильнее. Средний балл поступивших 90,8 балла, что на 2 пункта выше, чем в прошлом году.

- Отличники...

- Да. Это даже с учетом того, что у нас бюджетных мест более полутора тысяч только в Москве. Среди поступивших в этом году 313 олимпийцев.

Но насколько их реальные знания соответствуют формальным? Мы раньше в сентябре месяце проводили свое исследование. Пропускали всех через контрольные...

Фото: Финансовый университет

- Я помню — по математике...

- … и иностранному. Последние несколько лет этого не делаем в надежде на то, что ситуация стала лучше, потому что во всех регионах нашей страны контроль за сдачей ЕГЭ существенно усилился. И надо признать, что Сергей Сергеевич Кравцов с командой сумели навести порядок (Кравцов — до недавнего времени руководитель Рособрнадзора, сегодня — министр просвещения — Ред.)

- Что бы вы посоветовали тем, кто будет поступать в университет в следующем году? В этом году мы до 1 сентября даже не видели своих будущих студентов, так как все абитуриенты подавали документы онлайн. Поэтому я на следующей неделе проведу традиционный час ректора, в рамках которого все желающие, в том числе первокурсники, смогут задать все волнующие их вопросы по любой теме. На этот раз я хочу больше внимания уделить именно первокурсникам, попросил их активнее участвовать, присылать вопросы. Посмотрю, что их больше всего тревожит. А в остальном - сессия все покажет.

- Готовиться. А какие инструменты для этого использовать, трудно сказать. Можно и онлайн подготовиться так, чтобы получить высокие баллы ЕГЭ. И еще я бы рекомендовал активно участвовать в олимпиадах. Ребята больше познают, решают интересные задания, знакомятся с новыми людьми. И это им сильно помогает в формировании личностных компетенций. Да и соревновательный фактор играет большую роль.

Фото: Финансовый университет

- На базе Финансового университета есть олимпиады?

- У нас их много. В том числе «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!». Она проводится уже 12-й год. Мы проводим олимпиады по всем направлениям, по английскому языку, по математике. На сайте университета www. fa.ru в разделе «Для поступающих» есть подробная информация.

- Какой конкурс был в этом году?

- На бюджет - 11 человек на место. На некоторые направления мы вынуждены были увеличить количество мест на платное обучение, в том числе, на мировую экономику, экономику и бизнес, связи с общественностью.

Фото: Финансовый университет

- Пришли сильные ребята, и не хотелось их упускать?

- Да. А на новое направление «Связи с общественностью» ребята чуть ли не с 300 баллами пытались на платное поступить, конкурс был 60 человек на место. Почему такой большой конкурс в Финансовый университет? Я объясняю это тем, что даже в нынешние непростые времена большинство наших выпускников находят работу сразу по окончании вуза.