Почему ни в коем случае нельзя избавляться от кротов на участке: они вам не враги, а помощники

Кроты формируют крупные полости в почве, улучшают в ней воздухообмен и впитывание дождевой воды при ливнях Фото: Shutterstock

Начинающие дачники наступают порой на одни и те же грабли. Например, слишком часто перекапывают грядки. Или перебарщивают с поливом. Забывают о подкормках, обрезке, прополке. И вдобавок ко всему объявляют войну кротам, искренне считая, что те подъедаются природными дарами. Нагло. Цинично. На халяву. Да еще оставляют за собой эти безобразные бугорки. Газон выглядит как после бомбежки.

Да, так многие думают.

Однако грамотные садоводы рвут эти шаблоны на мелкие клочки. Умывают безусых огородников как пятиклассников. Снисходительно посмеиваются, скрестив на груди руки с трудовыми мозолями.

Потому как кроты на вашей земле - это незаменимые помощники, которые трудятся день и ночь совершенно бесплатно. Работают на вас не за мзду. А за идею. Буквально спасают ваши деревья, плодовые и ягодные культуры. Занимаются мелиорацией.

Недавно один известный агроном, садовод, ландшафтный дизайнер Сергей Сидоренко опубликовал очередной пост, который взорвал интернет (хорошо бы было этот текст размножить и сбрасывать пачками с вертолетов - над дачными участками и частным сектором).

Попробуем выделить основные тезисы.

1. Вероятно, многие удивятся, но кроты не едят корни и луковицы. Совсем. Они из отряда насекомоядных.

2. Кроты формируют крупные полости в почве, улучшают в ней воздухообмен и впитывание дождевой воды при ливнях. Всего пара часов - и 20 см осадков - без стока! - куда-то деваются. Позже эта вода выходит родниками из кротовин. И так, благодаря кротам, сад в Краснодарском крае можно не поливать даже в жару.

3. Почва с этими зверьками становится более плодородной. И копают ее именно кроты (наряду с червями), а не человек. Остается только помочь компостом и использовать высокое скашивание на луговом газоне. В результате - хвойные деревья дают прирост по два метра, каштаны плодят на пятый год, саженцы приживаются без полива, старые яблони и орехи увеличивают урожайность.

4. Кроты поддерживают популяцию дождевых червей, выедая слабых, больных и лишних. А также сдерживают слизней и хрущей, которые действительно уничтожают растения.

5. Подземные ходы служат приютом множеству мелких животных (это и осы, и жужелицы, и землеройки, и ящерицы), которые тоже сдерживают слизней и хрущей. И много кого еще.

СПРАВКА «КП»

Сергей Сидоренко, уроженец Омска, уже много лет занимается созданием гармоничных садов. Работает в Краснодарском крае. И является сторонником естественной и устойчивой экосистемы - без химобработок и минеральных удобрений. Почва, по сути, возделывается дождевыми червями, насекомыми, грызунами, кротами. И имеет благоприятную пористую структуру. В ботаническом саду «365», в котором трудится Сергей, культивируется более 700 видов и сортов растений из разных уголков Земли. Учился в Омском аграрном университете. Автор книг, лекций и тематических публикаций. Эксперт ООН в области сельского хозяйства, пермакультуры и устойчивого развития. Женат. Имеет пять детей.

ХОЗЯИН НА ЗЕМЛЕ КРОТ, А НЕ ВЫ

Короче, зря мы бочку катили на кротов. Они, можно сказать, герои-стахановцы. А мы их того-с, матом. Некоторые даже пытаются извести этих животных. Ставят погремушки. Насыпают в норы отраву. Устанавливают ультразвуковые отпугиватели.

- И ни один из этих способов не является действенным, - сообщил «КП» экс-депутат Госдумы и дачный гуру Андрей Туманов. - Разве что проволочная кротоловка имеет смысл. Но, поверьте, избавляться от кротов - это мракобесие и глупость. Я уже об этом рассказываю не одно десятилетие. И все равно находятся люди, которые списывают всяческие погрызы на этих животных. Послушайте. Кроты не вегетарианцы. И не всеядны в отличие от крыс. Они потребляют всевозможных гусениц. Тех самых, которые хотят оставить вас без урожая. Если уж на то пошло, то крот - это не просто ваш сосед. Он хозяин. Он живет здесь тысячи лет. А вы приехали на пару деньков и решили его выгнать. Ну попробуйте. Потом посмотрим, как вы будете бороться с майским хрущем. Который ест как лошадь. Ну да, иногда кроты разрушают грядки. Оставляют за собой так называемые охотничьи норки. Но пользы от них гораздо больше. Более того. Если вы всё же избавитесь от кротов, на их место рано или поздно придут другие.

Дачник Туманов солидарен с агрономом Сидоренко по всем пунктам.

БЕЗ ПОДЗЕМНЫХ НОР РАСТЕНИЯ ЗАДЫХАЮТСЯ

- Если вы не хотите, чтобы на вашем газоне появлялись земляные холмики, можно использовать специальную полимерную сетку, - рассказал «КП» агроном Михаил Воробьев. - Ее укладывают на глубину 25 см. Затем отсыпается земля. И сверху газон. Кроты уткнутся в препятствие и будут обходить это место стороной. Но прогонять их совсем, конечно, неправильно. Кто будет есть личинки майских жуков? Кто уничтожит медведок, настоящий кошмар любого садовода? А как быть с проволочниками, которые портят картофель? Если вы заметили, что вашу морковку кто-то подъедает (или луковицы тюльпанов, например), не грешите на кротов. Этим промышляют либо карбыши, либо полевые мыши. Ну и еще один существенный плюс. Длинные и прочные земляные ходы. В них во время осадков уходит много воды. А в сухую погоду, что тоже очень важно, под землю проникает воздух. Без него корневая система начинает задыхаться. Органические вещества разлагаются неправильно. И происходит оглеение. Земля приобретает синеватый оттенок и теряет плодородные качества.

КСТАТИ

До революции 1917 года в России были популярны кротовые шубы. И стоили очень дорого. У этого животного особенный мех. К нему ничего не прилипает. И какой-нибудь купец мог спьяну изваляться в грязи, потом отряхнуться и отправиться на заседание Русского Собрания. Или опять в ресторан. Назвать такую шубу очень теплой нельзя. А вот очень красивой, благородной, презентабельной вполне. При советской власти от такой роскоши отказались. В наши дни цена за одну такую шубку начинается от 250 тысяч рублей. И это считается недорого, потому как на одно изделие уходит примерно 500 шкурок животного.