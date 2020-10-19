Арас Агаларов: Да, рубль упадёт. Но это не зависит от того, кто станет президентом США

Арас Агаларов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- ...Арас Искендерович, многие финансовые аналитики и экономисты опасаются, что избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США может привести к ослаблению рубля...

- Я думаю, что вырастет и доллар, вырастет и евро. Только это не связано с теми обстоятельствами, о которых вы сказали.

- И ещё вот говорят, Байден готов увеличить санкции в отношении Ирана. Значит, жди снижения цен на нефть, а затем, как обычно, - и падение рубля? Плюс - опасность новых антироссийских санкций, и, если ограничения коснутся суверенного долга, курс доллара может вырасти до 85 рублей...

- У нас совершенно другие обстоятельства.

- То есть?

- У нас обстоятельства заключаются в том, что у правительства - очень большие финансовые программы. А финансовые программы связаны с поступлением денег в бюджет.

В связи с тем, что у нас, - мало того, что цена на нефть низкая, так плюс еще, по договоренности с ОПЕК, ее продается мало... Получается, поступающая валюта должна по максимальным курсам идти в бюджет. Поэтому, курс будет расти. То есть, для пополнения бюджета, для выполнения намеченных программ.

- То есть, независимо от того, кто станет президентом…

- Абсолютно.

- ...курсу отечественной валюты не позавидуешь. А есть же еще инвестиционные стратеги. Они считают, что из-за ужесточения налоговой политики США, американская промышленность будет потреблять меньше энергоресурсов, спрос на традиционные топливные источники (прежде всего – на нефть) снова окажется под давлением. А тут же и курс рубля очень зависим от котировок нефти. И доллар подпрыгнет даже выше 85 рублей?

- Мы все время ищем какие-то внешние моменты – что будет в Америке… Но, я считаю, что это не так. У нас причины - свои, и они - у нас внутри. (Внутри страны.)

Америка добывает больше 10 миллионов тонн нефти сама, она добывает даже больше, чем Россия. И то, что там у них будет так или сяк, - это не столь сильно влияет на то, о чем я сказал.

- То есть - ваши прогнозы какие, когда рубль может отыграть свои позиции? И какими они будут?

- Прогнозы – дело неблагодарное. Прогнозов давать не буду. Но то, что рубль будет дальше слабеть, это по всему видно.

- А укрепляться хоть он сможет?

- Если небольшое - не то, что укрепление, а стабилизация - будет до Нового года, то в следующем году, уже к весне, рубль опять начнет слабеть.

- До каких значений?

- Не могу сказать.

- А всегда говорили! Скажите, простым людям (есть же у кого-то доллары, рубли, евро), в чем лучше деньги - и в каких объемах - хранить?

- Ну, что можно посоветовать в такой ситуации? Естественно, в валюте надежнее. Но это совет, получается, такой… Если сейчас они пойдут и поменяют, а через две недели евро будет не 90, а 88, скажут: вот, Агаларов сказал, мы пошли, поверили ему, потеряли.

- И Гамов напечатал.

- Да, и Гамов напечатал.

Я могу только об общих тенденциях говорить, а люди сами должны принимать какие-то решения.

- А у вас в целом как настроение, у ваших трудящихся?

- Лишь бы давали возможность работать. Если дадут возможность работать, мы будем работать.

- Вы имеете в виду, в связи с пандемией?

- Да. Чтобы не закрывали.

- «Твой дом» как?

- Работает. Выставка открыта, «Вегасы» - тоже, океанариум, концертный зал – все работает.

- Но вы просто находите возможность там - то в шахматном порядке, то еще как-то, с масками?

- Да.

- Никто вас не штрафует? То есть, вы - законопослушные?

- Да..

- Сильно переживаете из-за своего коллеги в прошлом - Дональда Трампа? (В ноябре 2013-го нынешний президент США приезжал в Москву в качестве владельца конкурса «Мисс Вселенная», тогда же близко познакомился с Арасом Агаларовым и его сыном Эмином. - А.Г.)

- Да нет. А чего переживать?

- Как будет, так и будет?

- Конечно...