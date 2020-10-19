«Эмоции ушли на желание уничтожить Лопеса»: промоутер – о проигрыше украинского боксёра Ломаченко всех титулов

Промоутер Владимир Хрюнов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАС

18 октября американский 23-летний боксёр Теофимо Лопес одержал победу над украинским чемпионом, легковесом Василием Ломаченко, став абсолютным чемпионом мира в лёгком весе. Пока на теле Лопеса красовались титулы WBO, WBA, WBC и IBF, бокс в исполнении Василия Ломаченко оставил очень много вопросов.

Aмериканский боксёр Теофимо Лопес. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокомментировать поражение украинского бойца и смену короля лёгкого веса «Комсомолка» попросила знаменитого российского промоутера Владимира Хрюнова. Менеджер признался, что угадывал подобный сценарий и развитие событий.

- Василий пропитался ненавистью к Лопесу. Я советовал ему не делать этого, но он заигрался. Как следствие – эмоции ушли не на проработку плана, а на желание уничтожить Лопеса.

Стоит отдать должное американцу: он и его команда создали безукоризненный план на чемпионский бой. Первую половину поединка Теофимо вообще не давал Ломаченко сделать что-либо. А во второй части – было уже поздно.

Василий Ломаченко после завоевания титула в 2016 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас слышу, как люди говорят о том, что Ломаченко сделал что-то неправильно. Я думаю, он делал всё правильно, но, во-первых, банально сыграл возраст (Василий Ломаченко старше Теофима Лопеса на 9 лет – прим. ред), а во-вторых, повторюсь, блестящий план Лопеса не давал реализовать план на бой украинцу, - рассказал Хрюнов.

Мир бокса получил нового короля лёгкого веса – молодого, талантливого и очень голодного до побед. Это, в том числе, показал и чемпионский поединок против Ломаченко. Владимир Хрюнов объяснил, что для мирового бокса означает смена легковесного чемпиона.

- Не вижу даже видимого конкурента для Теофимо. Промоутерская компания Лопеса подготовила нового абсолютного чемпиона мира для мира бокса лет на пять-семь. Он, думаю, принесёт им положительный имиджевый фон. И в финансовом плане Теофимо для них интересней Василия Ломаченко. Платят, по крайней мере, они американцу меньше, - объяснил промоутер Хрюнов.