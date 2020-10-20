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Как кооператив помогает купить квартиру рядом с местом работы

Многие переезжающие к новому месту работы вынуждены долгое время мыкаться по съемным квартирам. Кооператив помогает довольно быстро обзавестись собственным жильем
Роман ВАСИЛЕНКОРоман ВАСИЛЕНКО
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Житель Карелии Олег, специалист одного из производственных предприятий, недавно приобрел с помощью нашего кооператива квартиру-студию площадью 40 кв. м в новом комфортабельном доме, расположенном рядом с лесопарковой зоной, в столице республики Петрозаводске. Раньше он жил и работал в Кондопоге, но перешел в другую организацию, расположенную в Петрозаводске. Кондопожская квартира была старая - в хрущевке. Ездить каждый рабочий день из Кондопоги было трудно - примерно час езды по автотрассе, чуть меньше на поезде. Снимать же жилье в республиканской столице дорого.

Олег решил приобрести квартиру в Петрозаводске, продав квартиру в Кондопоге. Анализировал различные варианты приобретения, но в конце концов остановился на кооперативе. Деньги, вырученные от продажи квартиры в Кондопоге, пошли на паевой взнос 35% от стоимости квартиры в Петрозаводске. Чуть менее года Олег стоял в очереди на покупку квартиры, при этом снимая жилье в республиканской столице. Когда его очередь подошла, была приобретена выбранная им квартира. «Ежемесячный платеж в кооперативе, включающий как возврат паевых средств, так и членские взносы в кооператив, даже меньше, чем я платил за съемное жилье», - говорит он.

Александр до недавнего времени был чиновником администрации Ленинградской области. По роду работы ему требовалась квартира в Санкт-Петербурге, не слишком удаленная и от центра города, где расположены учреждения областной администрации, и от КАД, а также от муниципалитетов области, вопросами которых он занимался в обладминистрации, в частности Всеволожска. Год назад он приобрел для себя и супруги однокомнатную квартиру площадью 40 кв. м с большой лоджией в районе метро «Ладожская» стоимостью немногим более 3,5 млн рублей. От центра города всего полчаса езды на метро. Это не единственное их жилье, но самое удобное по своему расположению с точки зрения работы Александра.

Решая вопрос о покупке квартиры, он уже был готов взять ипотеку: ипотечный кредит для него предварительно одобрили. Но Александр увидел информацию о нашем кооперативе и решил не торопиться с ипотекой. Четыре месяца изучал документы и практику работы кооператива, привлекал знакомых юристов. В конце концов вступил в кооператив и начал формировать первоначальный паевой взнос, на оплату которого пошел в том числе материнский капитал, предоставленный его супруге.

Благодаря этому первоначальный взнос составил 50% собственных средств. Ожидание в очереди заняло около года, затем примерно месяц ушел на подбор квартиры. Ежемесячный платеж Александра за квартиру - 14,5 тыс. рублей. Переплата за весь срок за приобретенную с помощью кооператива квартиру - около 350 тыс. рублей. Эта сумма включает членские взносы за 10 лет, оплату юридических и оценочных услуг при покупке квартиры. В общей сложности около 10% от стоимости квартиры за весь период расчета с кооперативом! При этом он не намерен расплачиваться с кооперативом 10 лет: планирует погасить долг раньше, а значит, заплатит меньше.

Иван переехал в Энгельс Саратовской области по делам службы. Недавно он приобрел для себя и супруги однокомнатную квартиру площадью 34 кв. м. До этого им приходилось снимать квартиру: организация, в которой он работает, не смогла предоставить ему жилье. «Арендуя квартиру, - вспоминает он, - платил больше, чем сейчас плачу за купленную через кооператив».

Кооператив поддерживает трудовую мобильность в стране, позволяя приобрести жилье там, куда человек переезжает работать. Он восполняет пробел, который существует из-за того, что многие организации не в силах помочь решить жилищные проблемы своих сотрудников из других городов или районов мегаполиса.

В кооперативе ведется постоянная работа по созданию условий для достаточно быстрого приобретения жилья. В то же время скорость движения очереди не может быть жестко регламентирована по срокам: она зависит от наполняемости паевого фонда.

При этом приобретение квартиры через кооператив является одним из самых экономных. Пайщик кооператива получает возможность приобрести жилье в собственность, платя за него, как правило, меньше, чем даже при аренде.

Таким образом, покупка квартиры с помощью кооператива наиболее эффективное решение для тех, кто переезжает к новому месту работы.

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