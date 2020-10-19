Пашинян и Алиев готовы помириться в Кремле

Президенты Азербайджана и Армении могут провести переговоры по урегулированию карабахского конфликта в Москве. Фото: REUTERS

Первая московская попытка прекратить войну в Нагорном Карабахе, предпринятая Сергеем Лавровым вместе с главами МИД Армении и Азербайджана, закончилась неудачей. Стороны, едва подписав соглашение, тут же принялись вновь обстреливать друг друга, осыпая противника при этом еще и обвинениями. После чего стало ясно, что разговор нужно вести уже на этаж выше и документ должны подписать не министры, а непосредственно лидеры противоборствующих стран.

И после трех недель военных действий все, по крайней мере на словах, оказались не против.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности приехать в Москву для переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

- Нагорнокарабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем, и я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить, - заявил он, отвечая на вопрос о возможности прилета в Москву.

Согласился в случае получения приглашения и Алиев.

- Азербайджанская сторона готова встретиться и в Москве, и в любом другом месте для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования, - сказал президент Азербайджана. - Баку готов для любых контактов, хотя я такого приглашения не получал.