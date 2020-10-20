Губернатор Александр Дрозденко: «В ситуации с COVID-19 Ленобласть снова принимает нестандартные решения»

В Ленинградской области будут проводится до 4 тысяч тестов на COVID-19 в сутки. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

В Ленинградской области вырастет число исследований на COVID-19: каждый день в регионе будут делать до 4 тысяч тестов. Губернатор Александр Дрозденко распорядился дополнительно выделить из бюджета около 16 млн. рублей на закупку необходимого оборудования и материалов для тестирований. Об этом глава региона сообщил 19 октября во время совещания с областными органами исполнительной власти. Ленинградские лаборатории сегодня работают в круглосуточном режиме, в них увеличено число персонала.

Во время совещания Александр Дрозденко обратился к работодателям Ленинградской области и призвал их провести тестирование на коронавирус в рабочих коллективах. Губернатор также дал указание перевести не менее 30% сотрудников государственных учреждений региона на удаленный режим работы.

Губернатор Александр Дрозденко распорядился дополнительно выделить из бюджета около 16 млн. рублей на закупку необходимого оборудования и материалов для тестирований. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Заболеваемость коронавирусом в регионе растет, но ситуацию пока удается держать под контролем. За минувшие сутки в Ленинградской области диагностировали 102 новых случая коронавирусной инфекции. В больницах и клиниках создано 1125 коек, готовых принять пациентов с CОVID-19. Уже госпитализировано 769 пациентов, из них 427 с внебольничной пневмонией и 342 с подтвержденным коронавирусом. В реанимации на искусственной вентиляции легких остаются 33 больных.

Ленинградским медикам удалось установить, каким путем распространяется инфекция. По словам главного санитарного врача области Ольги Историк, в регионе резко выросло количество «домашних очагов» заболеваемости коронавирусом. Сейчас таких очагов более 50 (а в начале сентября было всего десять), в них болеет около 170 человек. Как отмечают медики, примерно 77% заболевших в возрасте старше 65 лет заражаются именно от родственников.

Врачи также выделили профессии, которые в первую очередь оказываются в зоне риска заражения. Больше всех рискуют сотрудники медицинских учреждений (среди них — 105 заболевших), педагоги (73 человека), служащие государственных организаций и предприятий (38 человек) и офисные сотрудники (16 человек).

Ранее губернатор Ленинградской области принял решение обеспечить бесплатными лекарствами всех пациентов с COVID-19, проходящих лечение амбулаторно на дому. Препараты можно получить в аптеке по рецепту врача. Александр Дрозденко выделил из бюджета 5 млн рублей для регионального Минздрава на закупку необходимых лекарств (в основном на приобретение фавипиравира). Глава региона также распорядился закупить дополнительное оборудование для ковидных отделений больниц и госпиталей.

- В ситуации с COVID-19 Ленобласть снова принимает нестандартные решения: стремимся сохранить экономическую активность и избежать новых ограничений. Для этого в два раза увеличиваем объемы тестирования, - написал Александр Дрозденко в Инстаграме - Больницы области продолжают принимать дополнительное оборудование. За последние 4 месяца поставлено: 290 аппаратов ИВЛ, 1876 мониторов слежения, 3 аппарата КТ. Закупается низкотемпературный холодильник для организации вакцинации от COVID-19 во Всеволожскую КМБ.

Одновременно в Ленобласти ужесточается контроль за соблюдением карантинных мер и масочного режима. Ежедневно на рейды выходит 21 контрольная бригада, проверяющая, как в регионе выполняются требования Роспотребнадзора.

Врачи выделили профессии, которые в первую очередь оказываются в зоне риска заражения. Больше всех рискуют сотрудники медицинских учреждений, среди них — 105 заболевших. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

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Ленинградская область вошла в тройку регионов-лидеров по эффективность борьбы с коронавирусом

Еженедельный рейтинг эффективности мер по борьбе с COVID-19 составило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В списке субъектов РФ, успешнее всего противостоящих вирусу, Ленинградская область попала в первую тройку лидеров. Рейтинг оценивает мероприятия, предпринятые регионами с 8 по 15 октября 2020 года. Эксперты АПЭК отметили своевременность и адресность мер против распространения COVID-19, а также сохранение в Ленобласти перечня услуг в МФЦ при переводе на предварительную запись в «красной» и «желтой» зонах.

- В области в два раза были увеличены объемы тестирования, было закуплено все необходимое оборудование, а также усилен контроль за сферой услуг и иными предприятиями, – отметили специалисты агентства.

В предыдущем рейтинге эффективности, опубликованном АПЭК 8 октября, Ленинградская область также заняла высокие позиции и вошла в топ-10 российских регионов.