"Локомотив" начнет поединок в Лиге Чемпионов в Австрии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в среду, 21 октября, в Австрии футболисты "Локомотива" начнут свой путь в групповом этапе Лиги Чемпионов. Второй клуб нашей страны по итогам прошлого сезона будет играть против команды, в составе которой играют будущие звезды мирового футбола. "Зальцбург" уже не первый год котируется как кузница будущих кадров, которые покупают топ-команды всего мира.

На старте чемпионата Австрии по футболу "Зальцбург" выиграл все 4 поединка. И у него выявились лидеры в списке бомбардиров. 5 голов в 4 встречах у Пэтсона Даки, 4 - у Секу Койты. Замбиец Дака в прошлом сезоне забил 24 гола и видится довольном грозным в атаке своей команды. Так что этот 22-летний форвард - гроза обороны "Локомотива" в предстоящем поединке. А в центре поля главная звезда - венгр Доминик Собослаи, который в 19 лет оценивается порталом Transfermartk в 25 миллионов евро.

Согласно предварительным раскладам букмекеров, "Локомотив" выглядит аутсайдером поединка. У "Ред Булл Зальцбург" в 4 раза больше шансов на победу в стартовой игре турнира. Для того, чтобы победить грозных австрийцев, необходимо проявить характер. Ибо потом будет сразу же испытание лидерами группы - поединок дома с "Баварией" и две встречи с мадридским "Атлетико".

"Локомотиву", набравшему ход в чемпионате России по футболу в Премьер-Лиге, стоит оставить шанс на проявление характера. Поэтому прогноз на матч Ред Булл Зальцбург - Локомотив 21 октября 2020: победа Ред Булл Зальцбург с разницей в 1 гол, либо же ничья в поединке.