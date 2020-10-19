"У нас на людей вешают что попало": Наталья Фатеева рассказала правду про «опекунов» Баталовых

Актриса Наталья Фатеева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В программе «Пусть говорят», в которой обсуждалась скандальная история в семье Алексея Баталова, выступил адвокат Александр Островский. Он возглавлял правовую комиссию Союза кинематографистов РФ.

Напомним, месяц назад стало известно, что вдова и дочь народного артиста СССР лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной суммы денег. Это имущество оказалось у семейной пары – Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, которые после смерти Алексея Баталова стали опекать его семью. И судя по результатам, опекать не совсем бескорыстно. Защитники Баталовых сейчас утверждают, что семейная пара втерлась в доверие только ради наживы.

Михаил Цивин и Наталья Дрожжина после смерти Алексея Баталова стали опекать его семью. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Адвокат Александр Островский рассказал, что это не первый случай, когда Цивин и Дрожжина смогли втереться в доверие к одиноким людям. Осторовский вспомнил историю, как они «обрабатывали» Наталью Фатееву. Схема одна и та же. Вначале к Фатеевой приезжал их личный водитель, он привозил пожилой актрисе продукты. Кстати, по такой же «схеме» работает и Бари Алибасов. Он тоже отправлял к Фатеевой своего водителя Сергея Моцаря, который тоже привозил ей продукты или сопровождал актрису в магазин.

«Но с Фатеевой эта схема не прошла», - сказал Островский. Он предупредил сына Натальи Николаевны Владимира Басова. И визиты заботливых помощников на этом прекратились.

Мы позвонили Наталье Николаевне, чтобы узнать, что же было на самом деле, действительно ли ее пыталась очаровать предприимчивая семейная пара.

- У нас на людей вешают что попало. Ко мне Цивин и Дрожжина не обращались с помощью, - сказала Фатеева. - Зачем мне предлагать помощь? Мне она не нужна.