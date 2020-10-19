"Часть охоты на россиян за рубежом": Зачем США обвинили шесть граждан России в кибератаках

Шестерых российских "хакеров из ГРУ" обвинили в США в серьезных киберпреступлениях. Фото: REUTERS

Франция, Южная Корея, Украина, Великобритания и США – таков неполный список стран, в которых обвиняемые американским минюстом шестеро российских граждан якобы нанесли ущерб компьютерным сетям.

В Вашингтоне уверены, что именно они «обвалили» компьютерную инфраструктуру украинской энергосистемы, заблокировали лыжные подъемники на Олимпиаде в Сеуле, устроили кибератаку на партийный штаб французского президента Эммануэля Макрона и попытались взломать серверы грузинских госучреждений.

Столь широкий круг интересов и международные масштабы, по мнению американцев, указывают на «бывших и действующих сотрудников военной разведки РФ». При этом на пресс-конференции помощника министра юстиции США Джона Демерса так и не были объяснены причины, по которым российская военная разведка нацелила свои киберподразделения, например, на безобидных гостей сеульской Олимпиады.

Российский политолог и эксперт по кибербезопасности Михаил Фрибен пояснил «КП»:

- Это не что иное, как часть охоты на россиян, которая ведётся за рубежом. Их обвиняют в хакерских атаках на «то-не-знаю-что». А ведь чтобы говорить о таких вещах на профессиональном уровне, нужно изучить «бортовые самописцы» атакованного сервера, которые фиксируют интернет-адреса предполагаемых атак. Но, конечно, никаких таких файлов господа обвинители нам не показывают. Как в деле Скрипалей: «Россия виновна… просто потому, что это Россия!»

На брифинге журналистам показали фотографии обвиняемых россиян. Фото: REUTERS

Далее, далеко не всегда американцы под хакерскими атаками подразумевают то, что под ними подразумеваем мы: взломы, киберпреступления или воровство информации в Сети. Например, если кто-то занимается рекламой или продвижением какой-либо информации в соцсетях, то, с точки зрения США, это взлом. Я не исключаю, что какие-то русские — не обязательно из России — выполняли чей-нибудь подряд по какой-либо рекламной кампании в связи с Олимпиадой. Условно говоря, продвигали кроссовки определённой марки в соцсетях. И — уже хакеры.

Зачем всё это делается? США приучают российских программистов к мысли, что если человек хочет нормально жить в западном обществе, то он должен быть русофобом. Потому что есть масса примеров, когда русскоязычные эмигранты-айтишники и настоящие хакеры демонстративно не любят Россию — и никаких вопросов к ним на Западе нет.