В Израиле начнут платить деньги за сдачу пластиковых бутылок, чтобы сделать страну чище

Гила Гамлиэль заявила, что действие закона о возврате залоговой стоимости решено распространить на полуторалитровую пластиковую тару Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Глава министерства по защите окружающей среды Израиля Гила Гамлиэль заявила, что действие закона о возврате залоговой стоимости решено распространить на полуторалитровую пластиковую тару.

По мнению министра, это позволит гражданам заработать на сборе использованных бутылок, а окружающую среду защитить от брошенного где попало пластика.

Новое положение закона должно вступить в силу через год и позволит компаниям по переработке мусора расшириться и создать новые рабочие места.

Закон был принят в 2001 году. Тогда же крупные компании по выпуску напитков основали в Израиле корпорацию по переработке вторсырья. Изначально было оговорено, что заводы являются некоммерческими предприятиями и не могут извлекать прибыль из своей деятельности.

Ранее закон о возврате залоговой стоимости распространялся лишь на маленькую тару и позволял заработать на ней 25 агор (около 6 рублей) за каждую собранную единицу. Согласно положению, клиентом корпорации по переработке мусора может стать каждый желающий, а при сборе свыше 1200 использованных бутылок компания бесплатно присылает грузовик для их вывоза.