Сотрудники ФСО задержали гастарбайтера, снимавшего на видео дачу Сталина

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Эта история произошла несколько дней назад в подмосковной деревне Калчуга, где расположены усадьбы Зубалово. В одном из этих домов в 20-х годах прошлого столетия Была размещена дача Сталина. По сей день это место относится к особо охраняемым и любая подозрительная активность близ дома, принадлежащего Иосифу Виссарионовичу не может остаться незамеченной. И, конечно, к мужчине, среди бела дня ведущему съемку самой дачи, у сотрудников ФСО возникли вопросы.

— Был задержан неизвестный, производивший фото и видео съемку объекта "Зубалово", была установлена личность задержанного. Им оказался уроженец Узбекистана, в розыске не числится, судимостей не имеет, — сообщит источник kp.ru.

Во время допроса выяснилось, что мужчина никакой не шпион, он работает строителем и просто общался с другом по видеосвязи. Он даже не знал, что это за здание, и что он выбрал не самый удачный фон для своего звонка.

В Зубалово в начале XX века завели дачи многие видные деятели, первым был Феликс Дзержинский, он перебрался сюда в 1924 году. Вскоре за ним последовал и сам Сталин, а затем Бухарин, Микоян и многие другие. По указу Дзержинского неподалёку был организован совхоз „Горки-2“, обеспечивающий дачи партгосаппарата продуктами. На даче Сталина всегда было много гостей, он любил это место. Но после самоубийства своей второй жены Надежды Аллилуевой в 1932 году, Иосиф Виссарионович больше не смог там находиться и оставил дачу своим детям. А сам переехал на Кунцевскую дачу, расположенную ближе к столице.