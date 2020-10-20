У преподавателя МГИМО украли две сумки Louis Vuitton и шубу на миллион рублей

В настоящий момент оперативниками возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ - Кража с проникновением в жилище. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все случилось в элитном поселке Баковка в Подмосковье, где у 35-летней Натальи П.* загородный дом. Наталья преподает на кафедре мировой экономики в МГИМО, имеет ученое звание "доцент". В конце сентября девушка последний раз была в своем коттедже, после чего несколько недель жила в Москве. На днях Наталья снова приехала за город, чтобы отдохнуть от столичной суеты, и обнаружила, что из дома пропали ценные вещи дорогих брендов. Преподаватель сразу же обратилась за помощью в полицию.

«Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что воры пробрались в коттедж преподавателя путем отжима оконного стекла. Из дома были похищены 2 сумки бренда Louis Vuitton, меховая шуба, некоторые предметы из золота и серебра, а также духи и часы. Общий ущерб от действий воров составил около миллиона рублей, точная сумма устанавливается», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящий момент оперативниками возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ - Кража с проникновением в жилище. Полицейские изучают собранные на месте улики и разыскивают воров, которые последнее время орудуют в элитных поселках Подмосковья, забираясь в дорогие дома. Удастся ли по горячим следам задержать грабителей - пока неизвестно. Как и неизвестно, откуда у обычного преподавателя столичного ВУЗа загородный дом в элитном поселке, где хранятся дорогие вещи люксовых брендов. *-имена изменены