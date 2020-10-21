Врачи-онкологи назвали главные причины рака желудка и кишечника у современных людей

Сегодня раком желудка в России заболевает около 40 тысяч человек в год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рак желудка: он был главным убийцей до изобретения холодильника

- На протяжении веков, вплоть до 1980 года это был рак номер один и по заболеваемости, и по смертности. В середине ХХ века заболеваемость вдруг стала стремительно падать, - рассказывает заведующий торакоабдоминальным хирургическим отделением Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала НМИЦ радиологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Владимир Хомяков. - Дело в том, что для классического рака желудка основные факторы риска - это употребление поваренной соли и продуктов, приготовленных с использованием технологий копчения, вяления, соления и т.д. На протяжении столетий у человека не было иного способа консервирования пищи, кроме как ее засолить, замариновать или завялить.

В 50-е годы изобрели бытовые холодильники, люди стали употреблять более здоровую свежую пищу, и заболеваемость пошла вниз. Еще одним важным шагом стало открытие, что рак желудка может вызывать хроническая инфекция, возбудитель которой микроб хеликобактер пилори. Для его уничтожения стали применять специальные сочетания антибиотиков.

Из-за чего возникает болезнь?

- В основе развития таких опухолей лежит постоянное, хроническое воспаление. Во время него одни клетки гибнут, а другие постоянно делятся, при этом под воздействие канцерогенов пищи, табака, хеликобактера в генах накапливаются ошибки, вредные мутации. И активизируются те самые онкогены, которые приводят к злокачественной трансформации, - поясняет Владимир Хомяков. Играет роль и отягощенная наследственность (примерно 10% пациентов с раком желудка).

Заведующий торакоабдоминальным хирургическим отделением Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена, кандидат медицинских наук Владимир Хомяков.

Сегодня раком желудка в России заболевает около 40 тысяч человек в год. Эта болезнь занимает третье место в структуре смертности от злокачественных новообразований. «К сожалению, до 70% случаев рака желудка выявляют на 3-4-й стадии, когда требуется сложное многокомпонентное лечение», - говорит эксперт. Поэтому крайне важно заниматься профилактикой и вовремя обращаться к врачам (см. ниже).

Как лечат: щадящие операции для сохранения качества жизни

- Базовый метод лечения рака желудка — хирургия, - рассказывает доктор Хомяков. - Если опухоль выявлена рано, без глубокого прорастания стенки желудка и без метастазов, лечение ограничивается только операцией. Причем, современный тренд - выполнение операций лапароскопическим методом, через проколы в брюшной стенке. Это позволяет максимально сохранить качество жизни и облегчить восстановление после операции.

Если опухолевый процесс распространенный, операцию чаще делают открытым способом. Для лечения больших опухолей с метастазами в лимфатических узлах операцию сочетают с химиотерапией. «Раньше практически всегда химиотерапию назначали после операции, а сейчас стараются начинать лечение с нее, - поясняет Владимир Хомяков. - Это более эффективно, сосуды еще не пересечены, и препараты лучше доходят до опухоли, повышая шансы на ее полное удаление».

У пациентов с четвертой стадией основной метод лечения – химиотерапия, направленная на продление жизни. При этом сейчас становится доступно все больше современных лекарств, которые можно менять, назначая несколько линий, если не работает первоначальная схема.

Рак ободочной и прямой кишки: расплата за фастфуд и гиподинамию

- Колоректальный рак, который включает в себя рак ободочной и прямой кишки, набирает все большую распространенность в мире и в России, - говорит заместитель директора по лечебной работе Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф.Цыба – филиала НМИЦ радиологии Минздрава России, доктор медицинских наук, врач-онколог Алексей Невольских. - Продолжительность жизни людей растет. Чем дольше человек живет, тем больше шансов дожить до опухоли. Средний возраст больных колоректальным раком в России – порядка 60-64 лет. Всего ежегодно выявляется более 74 тысяч новых случаев заболевания, это 2-е место в структуре онкозаболеваемости.

- Среди причин развития колоректального рака на первом месте неправильное питание, - продолжает эксперт. - Когда люди едят мало овощей и фруктов, используют суррогатные продукты, много животных жиров, фастфуд — все это способствует формированию запоров. Пища, включая вредные вещества-канцерогены, дольше находится в кишечнике, и длительный контакт канцерогенов с клетками слизистой может вызывать мутации, что приводит к развитию рака. В то время как пищевые волокна, которыми богаты овощи и фрукты, нормализуют продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту и выведение из организма продуктов переработки.

Также серьезный фактор риска — сидячий образ жизни, гиподинамия. «Когда мало движения, снижается моторика, тормозится функция кишечника, - поясняет доктор Невольских. - Безусловно, риск заболевания повышают алкоголь и курение. А вот соблюдение мер профилактики снижает риск возникновения злокачественных новообразований в целом на 35-40%».

Передовые технологии: от лапароскопической хирургии до брахитерапии

- Чем раньше выявляется колоректальный рак, тем лучше он лечится, - рассказывает Алексей Невольских. - Основной метод, как и при раке желудка, хирургический. Передовыми технологиями считаются малоинвазивные методики (лапароскопическая хирургия). Пациенту делается несколько проколов, вводится эндоскоп, выделяется опухоль, удаляется пораженный участок кишки, а также лимфатические узлы — это зоны, куда могут быть метастазы. Затем выполняется реконструктивный этап. Такие операции выполняются и у нас в центре (у 70% пациентов), и во всех крупных федеральных центрах, и во многих онкологических диспансерах.

Если говорить о более поздних стадиях, это лекарственная терапия. Она включает не только химиотерапию, но и таргетную терапию, а также иммунотерапию. Многие современные лекарства доступны в нашей стране в рамках ОМС, есть и российские препараты.

Кроме того, мы широко применяем методы лучевой терапии. Одна из самых передовых технологий – брахитерапия. Это лучевая терапия, которая подводится непосредственно к опухоли через специальные каналы. Что позволяет прицельно уничтожать опухолевые клетки, максимально сохраняя здоровые ткани.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Рак желудка

Симптомы: боли в желудке, потеря веса без диет, анемия.

Онкоскрининг (обследование для раннего выявления): эзофагогастродуоденоскопия — для групп риска (при подозрении на рак желудка) в рамках диспансеризации.

Колоректальный рак

Симптомы: нарушение стула в течение длительного времени (больше недели), примесь крови в стуле, анемия

Онкоскрининг: анализ кала на скрытую кровь в рамках диспансеризации: для мужчин и женщин 40 — 64 лет раз в два года, 65 - 75 лет - раз в год; ректороманоскопия и колоноскопия — для групп риска (при подозрении на колоректальный рак) в рамках диспансеризации.

Профилактика

- Здоровое питание: больше овощей и фруктов, ограничение соли, маринадов, животных жиров, жареных, копченых продуктов, красного мяса, полуфабрикатов.

- Физическая активность: в идеале 30 — 40 минут ежедневно.

- Прохождение диспансеризации, своевременное обращение к врачу при появлении подозрительных симптомов.

! Подробную информацию вы можете найти на официальном портале Минздрава России об онкологических заболеваниях Оnco-life.ru

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