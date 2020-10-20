Аттракцион неслыханной щедрости: поможет ли чемодан денег скостить срок Михаилу Ефремову

Михаил Ефремов на судебном заседании 20 октября. Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Свой второй шанс - апелляционный суд - Михаил Олегович решил использовать по полной. В надежде смягчить суровой восьмилетний приговор за смертельную аварию артист больше не искушает судьбу заявлениями о провалах в памяти и другом водителе за рулем его джипа, не огрызается Александру Добровинскому и готов щедро платить по счетам.

Ефремов раздает миллионы

На первом заседании в Мосгорсуде 20 октября интересы Ефремова взамен разжалованного со скандалом Эльмана Пашаева представляла троица новых защитников: авторитетный адвокат по делам о ДТП Петр Хархорин, юрист-чемпион мира по армрестлингу (!) Роман Филиппов и Владимир Васильев. Последний явился почти с часовым опозданием, задержав слушание, но на то была в буквальном смысле веская причина - чемодан с деньгами, которые защитники собрали для потерпевших. Миллионы от Ефремова готовы были раздать прямо в зале.

Адвокат Роман Филиппов. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сегодня утром мы ознакомились с документом, в котором адвокат Добровинский указывает, что единственным смягчающим обстоятельством может быть компенсация морального вреда. Старший сын Сергея Захарова уже получил от Ефремова 1 миллион рублей - квитанции и расписки прилагаем. А теперь мы готовы заплатить по 1 млн каждому из других троих потерпевших - жене, младшему сыну и брату погибшего, - объяснил Петр Хархорин. - У нас с собой 2 миллиона 400 тысяч рублей, которые мы готовы вручить - можем показать, деньги в сумке. Дело в том, что 600 тысяч были отправлены ранее. Адвокат Добровинский, возьмёте компенсацию?

Адвокат Петр Хархорин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Брать купюры за своих доверителей звездный юрист отказался, как потом объяснил прессе - «потому что последний раз имел дело с наличными в 1978 году на блошином рынке в Париже». А вот перевод на счета потерпевших Добровинского вполне устроил.

Кроме того, Михаил Олегович решил выйти за рамки процесса и заплатить даже тем, кто не проходит по делу в статусе потерпевших: матери погибшего курьера и его гражданской жене Ирине Стерховой, с которой Захаров жил последние 20 лет несмотря на наличие официального брака. Все последние месяцы женщина безуспешно обивала пороги судов, чтобы войти в дело, а теперь может получить компенсацию даже без статуса участника. Какую сумму ей предложит актер, пока хранится в секрете.

- По идее, нам бы сейчас не нужно соглашаться на эти деньги. Ведь Ирина жила за счёт Сергея, и если она будет признана его иждивенкой, сумма компенсации будет больше, - поделился сомнениями с "КП" адвокат Стерховой Вадим Никулин. - Хотя деньги для нас, конечно, не главное - доброе имя бы восстановить. Сколько ее поливали грязью! Адвокат Пашаев даже справку добыл от участкового, что она сдавала Захарову койко-место, мол, самозванка решила заработать. Ну ничего, заявления в правоохранительные органы поданы, мы со всеми разберёмся...

Авторитетный сиделец

Апелляционный суд мог бы закончиться одним днем, но на первом заседании дело даже не начали рассматривать по существу - слишком уж много ходатайств заявили защитники Ефремова. Например, попросили приобщить письмо в защиту актера, которое подписали 28 деятелей культуры. А также справку из СИЗО "Водник", где артист содержится с 8 сентября. Оказывается, за это время Михаил Олегович успел стать уважаемым человеком среди осужденных.

- Спокойный, уравновешенный, способен управлять эмоциями, - зачитала судья "исключительно положительную" характеристику Ефремова. - Правила внутреннего распорядка соблюдает. Среди сокамерников пользуется заслуженным авторитетом, грубостей в общении не допускает, не конфликтен. Выполняет все предписания.

Но главное, о чем попросила защита - заслушать выводы нового эксперта, который проанализировал ДТП актера. Главный вопрос: был ли в момент аварии пристегнут Сергей Захаров. Обычно на апелляции новых свидетелей не слушают и новые доказательства не изучают, если только они не являются "вновь открывшимися" и "чрезвычайно важными". Видимо, троица адвокатов намерена доказать, что к гибели курьера привело не только само столкновение, но и отсутствие у водителя ремней безопасности.

Оппоненты к такому ходу оказались не готовы.

- Просим дать нам время на изучение материалов от эксперта, - попросила адвокат Анна Бутырина из "команды" Добровинского и получила согласие суда.

Следующее заседание назначили на 22 октября - к этому дню сторона потерпевших должна подготовиться к допросу эксперта, а представители Ефремова - рассчитаться со всеми родственниками курьера. Сколько лет поможет скостить чемодан денег - вопрос открытый.

- Это уже на усмотрение суда, - философски заметил Александр Добровинский.

Адвокат Александр Добровинский. Фото: Иван МАКЕЕВ

Да и новые защитники не стали разбрасываться обещаниями. Обмолвились лишь, что для них главное - смягчить приговор. Возможно, хотя бы заменить срок в колонии общего режима на колонию-поселение.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Шоу продолжается

Слушания по делу Ефремова по уже сложившейся традиции сопровождаются толкучкой, давкой, десятками камер и громкими заявлениями фанатов актера, с той лишь разницей, что из Пресненского суда весь этот пестрый балаган переместился в Мосгорсуд. Сердобольных поклонниц не останавливает ни расстояние, ни морозы, ни то, что процесс в апелляции проходит без публики, в закрытом режиме. Группа поддержки даже пыталась прорваться в здание, но была остановлена кордоном судебных приставов.

А кроме того, на дело одним из первых пришел Никита Джигурда. Ярый ковид-диссидент появился в карнавальной противочумной маске и с кипой документов.

- Я привел Ефремову нового адвоката! - шумно уверял репортеров актер. - Мы будем доказывать, что за рулем сидел другой человек. У водительского кресла камеры наблюдения поймали белый ботинок размера 37-39. Это женщина!

Никита Джигурда. Фото: Иван МАКЕЕВ

Правда, на заседании юрист от Джигурды так и не появился...