Суд над Ефремовым — показуха: а как отмазывают простых водителей от смертельных ДТП

Ирина добивается наказания для виновника ДТП, погубившего ее мужа Виктора Бугрова. Фото: Личный архив семьи

Когда заслуженному артисту России Михаилу Ефремову зачитали приговор - восемь лет колонии общего режима - вся страна ахнула. Многовато, но справедливо, все-таки, человека угробил, да еще пьяный сел за руль — так рассудило большинство. Были и те, кто артиста жалел, мол, условного срока для звезды театра и кино было бы вполне достаточно. Много дали или мало, кажется, спорить можно бесконечно. А решать не нам: 20 октября апелляцию на приговор начал слушать Мосгорсуд.

В адвокатских кругах дело Ефремова многие считают показухой. И неспроста. Случаев, когда виновники смертельных аварий уходят от ответственности, хоть отбавляй. За рулем-то не звезда: ну сбил человека и через пару дней все забыли...

В адвокатских кругах дело Ефремова многие считают показухой. Фото: Канал "Россия 24"

А ДЕЛО ВАШЕ, ПРОСТИТЕ, ПОТЕРЯЛИ

Больше трех лет москвичка Ирина Бугрова добивается наказания для водителя, который в мае 2017 года насмерть сбил ее мужа. В тот день Виктор Бугров переходил дорогу аккурат по «зебре» на улице Центральной в деревне Толстопальцево, что в Новой Москве, в районе Внуково. Прямо на черно-белой разметке его протаранил «Мерседес Бенц», за рулем которого был предприниматель Александр Митичкин. Иномарка, по словам очевидцев, неслась на бешеной скорости: она прокатила пешехода на капоте, после чего бедняга рухнул на асфальт. Травмы были несовместимы с жизнью. Виктору было 66 лет.

Виновник аварии сам вызвал скорую, никуда не скрывался, да и свидетели ДТП были. Казалось бы, наказать лихача — плевое дело.

- После ДТП я месяц ждала звонка следователя, но так и не дождалась. Потом начала сама ходить в полицию. Первое время меня кормили обещаниями: накажем гада. А потом следователь просто пропала. На звонки не отвечала, а когда я приходила, мне говорили, что она в отпуске, - рассказала «КП» Ирина Бугрова.

В тот день Виктор Бугров переходил дорогу аккурат по «зебре» на улице Центральной в деревне Толстопальцево, что в Новой Москве, в районе Внуково. Фото: Личный архив семьи

Спустя год женщина все-таки выловила следователя на рабочем месте. Та встретила ее потупив взгляд, словно провинившаяся школьница.

- Она пробурчала: простите, мы материалы проверки потеряли, - развела руками москвичка, оставшаяся без мужа.

Отчаявшись найти правду, пенсионерка наняла адвоката. Еще два года ушло на переписку с полицией и прокуратурой.

- Мы подали около ста жалоб - и в итоге спустя три года после аварии получили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Повторю: об отказе! Сроки вышли, пишет мне доблестная полиция, извиняйте, - пожаловалась убитая горем женщина.

Копия постановления имеется в распоряжении редакции. В коротеньком документе, датированном сентябрем 2020-го, полная абракадабра. В первом абзаце описаны обстоятельства аварии с указанием виновника ДТП. Во втором: причины отказа.

Цитируем: «доследственная проверка проведена не в полном объеме. Необходимо проведение автотехнической экспертизы, а срок рассмотрения сообщения о преступлении истек». Но кто же виноват, что экспертизу не провели вовремя? Точно не Ирина и не ее покойный муж. Сейчас наказать виновника ДТП для женщины — дело чести.

- Все это время я ждала звонка от человека, который пусть и неумышленно, но убил моего мужа, отца моих детей. Мне не нужны от него деньги, хотелось услышать простые слова раскаяния. Он так и не позвонил. Вместо этого он сделал все возможное, чтобы уйти от ответственности. За руку я его не ловила, но уверена, что он подкупил следователя, - возмутилась Ирина.

Злосчастное постановление об отказе в возбуждении дела москвичка и ее адвокат уже обжаловали.

- Это уникальный случай за 25 лет моей адвокатской практики. Бывают следователи, которые отмазывают виновных. Но обычно в течение 10 дней выносят постановление: о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Тут же, чтобы получить этот отказ, потребовалось три года. Утерянные материалы проверки восстанавливали больше года, и это тоже нонсенс, - прокомментировал известный московский адвокат Леонид Ольшанский. - О чем это все говорит? Как минимум идет затягивание расследования, но мы не сдадимся и будем бороться до победного конца.

Виктору Захарову было всего 22 года. Фото: Архив семьи

СЫНА НЕТ, ВОДИТЕЛЯ-УБИЙЦЫ ТОЖЕ

Еще один москвич Сергей Захаров (по совпадению он полный тезка водителя, погибшего в аварии, которую устроил Михаил Ефремов) потерял в ДТП 22-летнего сына и уже полтора года добивается наказания для виновника аварии.

Поздно вечером 13 апреля 2019 года студент Виктор Захаров возвращался домой в подмосковном городе Ступино. Молодой человек шел по обочине улицы Старомихневкой, тротуара на этом участке нет. На бешеной скорости его протаранил кроссовер «Тойота Рав 4». По роковому стечению обстоятельств за рулем иномарки был друг погибшего парня — 24-летний сотрудник Росгвардии Максим Воронков. Сам момент аварии и все, что происходило после, сняли камеры видеонаблюдения (записи есть в распоряжении следствия и редакции). Вместо того, чтобы позвонить в скорую и попытаться помочь пострадавшему, водитель первым делом набрал родному дяде, своему коллеге, высокопоставленному сотруднику местного отдела Росгвардии.

Максим Воронков совершил ДТП, будучи сотрудником Росгвардии. Фото: СОЦСЕТИ

- Это не мои фантазии, а полная расшифровка видеозаписей. Восемь минут водитель не выходил из машины. При этом сын лежал на дороге и еще был жив. В это время Воронков спокойно разговаривал со своим дядей по телефону. В деле есть детализация его звонков. Только после этого он вызвал скорую и подошел к сыну. Так что неудивительно, что первым к месту аварии приехал родственник лихача в погонах, а только потом врачи, - рассказал Сергей Захаров, отец погибшего пешехода.

Сердце Виктора остановилось по пути в больницу. Сбивший его друг отлично знал парня, но не назвал имя пострадавшего врачам. И еще двое суток родители искали пропавшего сына. Все это время он числился в морге как бомж.

- Думаю, все это сделали специально. Им нужно было выиграть время, чтобы оформить все, как выгодно им. Был ли он пьян, я могу только гадать. Освидетельствование на алкоголь Воронкову провели только спустя шесть часов после аварии. И то, несмотря на смерть пешехода, обошлись формальным тестом, кровь и мочу у него не взяли. Пока я ездил по моргам, они несколько раз переписали объяснения виновника аварии. Один из выброшенных экземпляров я нашел на месте аварии спустя несколько дней, - рассказывает Сергей.

Воронков до сих пор проходит по делу лишь как свидетель. Фото: СОЦСЕТИ

Но угловое дело по факту ДТП все-таки возбудили. Правда, до сих пор обвинение виновнику не предъявили - и это несмотря на записи с камер видеонаблюдения, показания свидетелей и его признание вины (объяснения есть в распоряжении «КП»). Как и в первом случае, лихач решил обойтись и без извинений.

- За день до похорон приехал его дядя на машине Росгвардии. Он был в форме и при оружии, говорил, что их семья оплатит похороны сына. Но в итоге и это сделано не было. Говорил, что мне не стоит рыпаться, что я все равно ничего не докажу. Уточнил, что у них везде свои люди: полиция и Росгвардия в одном здании сидят. Сам Максим до сих не попросил прощения. Моего сына нет, а он спокойно живет и продолжает гонять на машине. Мы провели независимую экспертизу. Так вот, в тот день он несся со скоростью не меньше 100 километров в час. На этом участке, который каждый день используют сотни пешеходов — ограничение в 60. Но как увидеть человека, когда ты летишь как ракета!?

Отступать отец погибшего парня не планирует. Ему тоже пришлось нанять адвоката.

- Налицо множество процессуальных нарушений. Почти год дело валялось в полиции, хотя изначально расследовать его должен был Следственный комитет, так ка за рулем был действующий сотрудник правоохранительных органов. Его задним числом пытались уволить из Росгвардии, но в итоге после наших жалоб, в том числе в ФСБ, дело передали в СК. Сейчас проводится автотехническая экспертиза, после которой мы ждем предъявления обвинения и передачи дела в суд, - прокомментировал адвокат Сергей Андреев.

«Комсомолка» следит за ходом расследования этих уголовных дел.

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