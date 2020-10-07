Михаила Ефремова приговорили к восьми годам. Фото: Анвар ГАЛЕЕВ/ТАСС

Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы. Суд признал его виновным в аварии, в которой погиб курьер Сергей Захаров. Многие склоняются к мнению, что подвел Ефремова его экс-адвокат Эльман Пашаев, выбравший ошибочную тактику защиты. Ранее Пашаев заявлял, что защищает актера бесплатно. Однако недавно проговорился, что все-таки работал за гонорар с «многими нулями» (в прессе озвучивалась цифра в 11 млн руб.). Сейчас 56-летний Ефремов находится в изоляторе. О том, как ему живется в неволе, рассказала «КП» его старшая сестра.

«Читает зекам пьесу»

- Главное для нас - вытащить оттуда Мишу любыми способами, потому что его жена Соня, конечно, в ужасном состоянии. Одна с тремя детьми, - вздыхает Анастасия Ефремова. - Наказан не Мишка. Наказаны мы. Дети, семья… Да вообще, честно говоря, страна наказана, если она лишится артиста такого уровня.

- У него там нормальные условия?

- Да, нормально. Там с ним ничего плохого не случится. За него уже все зоны бьются: пришлите к нам Ефремова!

- Говорят, он готов выступать там?

- Он не только готов, он этим и занимается - он творец. Он деятель. Он взял с собой пьесу, читает там ее зекам.

- Не пал духом?

- Ничего. Он сильный. И не капризный. Может и есть что угодно, и спать как угодно. И в робе ходить, если надо. Его это не сломает.

- Всеобщее мнение, что Пашаев вел очень странно защиту…

- Да, это было странно. Мне вообще не понятно, откуда появился Пашаев. Хотя я считаю, что мы столкнулись с чем-то абсолютно непробиваемым. Я поняла это в этом суде. Никакой адвокат там не сделал бы ничего. Будем надеяться на следующий суд...

Знаете, мое мнение: вообще ни копейки не платить этим потерпевшим. Потерпели они! Еще рассказали на телевидении, что им угрожали. Они (брат умершего с женой) на Мальдивы съездили, потому что боялись очень. У меня погиб сын в 21 год. Я на три года ушла из жизни. Это боль, которую невозможно перенести. Страшная боль. А они требуют больших денег за свои неимоверные страдания, когда они приперлись на следующий день на федеральный канал. Это страдание, боль?

Эти потерпевшие разденут его до трусов своими гражданскими исками. Хотя сначала говорили, что «нам не нужны грязные деньги Ефремова». Кстати, а почему они грязные? Он что, проституток крышует? Это деньги зрителей, которые платили за то, чтобы на него посмотреть.

Сестра актера Анастасия Ефремова ходила на все заседания суда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«За рулем был не он»

- Вы полагаете, что суд был ангажированный?

- Это очень мягко сказано. Когда каким-то образом уничтожается видео, каким-то образом все камеры на Садовом кольце напротив МИДа почему-то не работают. Ни одного нормального свидетеля со стороны обвинения, они либо говорят «нам сказали», либо говорят одно, потом другое… Я не знаю, как с этим бороться.

- Вы все еще допускаете, что за рулем был не Ефремов?

- Я уверена в этом. Всегда с ним был кто-то рядом, понимаете. Да, Мишка выпивал. Но он всегда не один, всегда рядом с ним есть какой-то человек, который вызовет такси, в конце концов сядет за руль.

- Кто мог быть рядом? Говорили про актрису Дарью Белоусову (любовницу Ефремова. - Ред.)…

- Дашка - соратница. Она такая маленькая, хрупкая, что, если бы она была за рулем в момент такого чудовищного столкновения, она бы просто там на месте и окочурилась. На весь мир показали: вот едет черный джип, вылетает на встречку. И всё - заканчивается запись. И нет продолжения. Ну что это такое?! Давайте продолжим смотреть видео и увидим несчастного моего брата, который, опоенный, обкуренный, каким-то снотворным накачанный, вылезает из-за руля. Но этого же нету!

Есть какие-то неразборчивые видео, снятые на телефон, на которых ничего не понять. И уж точно нет ни единого видео, где Михаил выходит из-за руля.

- А как объяснили, почему останавливается съемка?

- А никто этим почему-то не заинтересовался. Всем интересно только, какой алкаш Михаил Ефремов, который «сознательно сел за руль и потом бессознательно совершил это ДТП». Почему никому не интересен этот коктейль в его крови? С какой стати в человеке в девять вечера, когда обычно он пьет свой любимый «Джеймсон» (виски. - Ред.), оказывается и кокаин, и сильнейшее снотворное? Какие нелюбопытные у нас следователи, которым это вообще неинтересно. А как вам то, что Михаила повезли на освидетельствование в то медучреждение, где работала дочка потерпевших, это совпадение? Гигантское количество людей - правозащитников, кого угодно - подключились к этой истории и нашли массу интересного, что совершенно не заинтересовало ни следствие, ни суд.

- Но ведь не доказали, что кто-то еще мог быть за рулем, кроме него!

- Это не наша проблема. Это обвинение должно доказывать вину, а не защита.

Эльман Пашаев в суде очень эмоционально защищал актера. Правда, это не помогло. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Эльман ПАШАЕВ: Гонорар мне был обещан за результат. Я денег по итогу не взял!

- Эльман, говорят, вы вернули Ефремову свой гонорар?

- Как я мог что-то вернуть, если я ничего не брал?!

- Вы сами на телевидении сказали, что гонорар был с несколькими нулями!

- Это результат монтажа. Я говорил, что мы с Ефремовым обсуждали гонорар со многими нулями, который он готов был заплатить в случае положительного результата. И обсуждали, что если будет результат, то эти деньги переведем в благотворительный фонд или дом для сирот. Но, конечно, я рубля у Ефремова не взял. Гонорар был очень крупный. Но если нет результата, зачем брать деньги?

Если бы я взял гонорар и на всю страну сказал бы, что ничего не брал, то, поверьте, его друзья меня сейчас бы хаяли. У меня с его друзьями были очень напряженные отношения. В связи с прекращением моего адвокатского статуса они испортили многие мои планы.

- Вы довольны своей защитой Ефремова?

- Я доволен своей работой. Я недоволен результатом. А результат зависел не от меня, а от того, что фамилия - Ефремов.

- Думаете, к нему предвзятое отношение?

- Ну конечно. Как такое - под другой фамилией человек получает другой результат, а Ефремов - максимальный. За что?! А потому что Ефремов. Всё, точка.

- А может, надо было выбрать другую тактику защиты? Признать вину и настаивать на том, что ему стало плохо в тот момент, так что он потерял управление.

- Ефремов не пошел бы на это, поверьте. Он сказал: «Я хочу истину». Он же ничего не помнит. Он сказал: «Если я был за рулем, я готов понести наказание».

- Он убедился или не убедился в том, в чем хотел?

- В деле не было ни одного доказательства, что он был за рулем.

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