Правительство Коми может возглавить бизнесмен Игорь Булатов

Бизнесмен Игорь Булатов.

Известный бизнесмен Игорь Булатов может занять кресло председателя правительства республики Коми. Его кандидатуру на этот пост выдвинул глава региона Владимир Уйба. Предполагалось, что парламент республики рассмотрит вопрос о назначении Булатова уже 20 октября. Но, как сообщается на сайте правительства Коми, заседание пришлось отложить в связи со срочной командировкой Владимира Уйбы.

По мнению главы Коми, у Булатова достаточно руководящего опыта, чтобы возглавить правительство республики. 37-летний бизнесмен закончил Финансовую Академию при правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». Игорь Булатов работал на руководящих должностях в коммерческих организациях в сферах страхования, управления имуществом и услуг, инвестиций, промышленного строительства и энергетики. Несколько лет бизнесмен занимал пост вице-президента строительно-промышленной компании «Ташир», затем работал вице-президентом в строительно-инвестиционном холдинге «ГРМ Групп».

По поводу кандидатуры Булатова уже высказался председатель Государственного Совета Коми Сергей Усачёв. По мнению спикера регионального парламента, Владимир Уйба сделал выбор в пользу профессиональной команды, с которой удастся усилить работу по всем направлениям.

- Это новый импульс для республики и всей региональной политики. С одной стороны, у нас появляются новые лица с большим опытом работы в сферах экономики и бизнеса, с другой – остаются опытные управленцы, успешно зарекомендовавшие себя в этом статусе за последние годы, - рассказал Сергей Усачев агентству «Комиинформ». Конечно, приоритеты остаются те же – реализация госпрограмм и выполнение всех социальных обязательств перед жителями Коми. Кроме того, важно выстроить конструктивное взаимодействие с федеральным центром, чтобы в регион привлекались дополнительные инвестиции. Уверен, что с новой командой мы сможем найти такие решения, которые, безусловно, помогут нашей республике двигаться вперед и развиваться.

Возможное назначение Булатова активно обсуждается и в московском бизнес-сообществе. По мнению многих, глава Коми использует верный подход для усиления своей команды. Местные управленцы смогут почерпнуть у приглашенных специалистов те компетенции, которые сложно приобрести в республике.

«Кадровый голод ощущается по-прежнему остро, особенно в регионах. Поэтому, когда успешные и эффективные выходцы из бизнеса готовы послужить на благо государства с вполне оправданной настороженностью, осознавая связанные с работой в госсекторе ощутимые риски (и не только репутационные) мы их должны поддерживать. В этом смысле подход главы Республики Коми Уйбы к формированию состава нового правительства выглядит ярким примером так называемой «новой волны», - пишет телеграм-канал «Политджойстик».

Приход в команду Уйбы Игоря Булатова с его богатым опытом, несомненно, пойдет региону на пользу. Вместе с тем, Булатов идет на определенный риск, меняя привычную для себя бизнес-сферу на кресло регионального чиновника.

«Игорь Булатов, как стопроцентный выходец из бизнеса рискует не меньше, чем те, кто сегодня ставит под сомнение их управленческий опыт и умение выстраивать эффективное взаимодействие в сложной бизнес- и регуляторной среде, в том числе и международной, - пишет «Политджойстик». - Здесь, в Москве, его бывшие коллеги и друзья признают его умения подбирать талантливые команды для оценки, пилотирования и масштабирования по-настоящему прорывных проектов. Все покажет время, подождем».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

В бизнесе привык браться за не самые простые и благодарные задачи

Алексей Ситников, доктор экономических наук, профессор, политтехнолог:

- Булатов — опытный управленец, практически сразу после окончания Финансовой академии избирался и работал муниципальным депутатом в одном из округов Москвы. С первых лет работал и сам зарабатывал. В бизнесе брался за не самые простые и благодарные задачи по строительству (инжинирингу) и обслуживанию (в том числе, капремонту) инфраструктуры для энергетики, транспорта и социальной сферы в Москве и Подмосковье, Башкирии, Калужской, Костромской, Тульской и других областях. Зная его лично, его потрясающую работоспособность и стрессоустойчивость, колоссальный опыт эффективного взаимодействия в сложной бизнес- и регуляторной среде, ни минуты не сомневаюсь, что он сумеет выстроить его, и довольно быстро, с местными элитами, деловыми кругами и лидерами мнений.