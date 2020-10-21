Современный «муж на час»: Починю инстаграм, схожу на свадьбу с одинокой подругой и сфоткаю на аватарку

Что стало с «часовыми мужьями» в 2020 году — узнал на личном примере корреспондент «КП». Фото: Андрей АБРАМОВ

15 лет назад подъезды завесили объявлениями «Муж на час». Столько шуток про мужскую неполноценность и ненасытных разведенок уже не повторить. Жизнь бросила мужиками вызов: сделаешь плохонько сам или право имеешь позвать в дом другого? И сама дала ответ — ничего зазорного нет: ты профессионально долбишь по клавиатуре в офисе и можешь оплатить услуги того, кто стучит молотком. Что стало с «часовыми мужьями» в 2020 году — узнал на личном примере корреспондент «КП».

ХОЧЕШЬ ЗАКАЗ — СНИЖАЙ ЦЕНУ

В школе на уроке труда нужно было сделать поделку своими руками. Все выпилили. Я на подаренные бабушкой деньги купил фоторамку и сдал ее. Недавно приобрел шкаф и зажал деньги на сборку. Теперь рубашки висят в криводверном уроде. Благо современный «муж на час» это не только «бери молоток, заколачивай гвоздь».

Есть сайты, где любой может опубликовать задание. «Мужей» ныне именуют толерантно — исполнители или профи. Тем более и женщины могут брать заказы. К стандартным: перестелить пол, собрать стол, починить чайник, добавились новые — сделать массаж, помыть окна, перевести текст с китайского. Браться можно за что угодно, лишь бы заказчика устроила цена и кандидат.

Сделке предшествует аукцион. Маше нужно починить фен. Она готова заплатить 2000 рублей. Петя согласен приехать за полную цену, а Вася - за 1500 руб. Маша смотрит странички кандидатов, которые напоминают соцсети: имя, биография, примеры работ. В итоге выбирает мужа-исполнителя.

Решил специализироваться на компьютерной помощи. Зарегистрировался, загрузил паспорт — номера никто не видит, зато в профиле появится отметка, что этот исполнитель проверен, так больше доверия. Можно еще подключить статус самозанятого, платить налог и выдавать чеки. Через несколько часов поймал первое задание.

ВНУК НА ЧАС

За заказ сервисы берут с исполнителей приличную комиссию — около 10%. Мое первое задание разместил Артем — провести диагностику ноутбука. Готов был заплатить 2000 рублей, я вызвался за 500. Парень живет в Германии, услуга нужна его пожилой маме Антонине Николаевне.

— Общаемся с ней по скайпу, да ноутбук стал сильно тормозить. Она вызвала ремонтников по объявлению у подъезда. Те выставили ей счет в 11 тысяч и толком ничего не сделали. Там работы, я уверен, на пять минут, — телеграфировал сынок из Берлина.

Приезжаю в пятиэтажку на Востоке Москвы. Открывает энергичная бабуська: на голове повязка для фитнеса, сама в лосинах. Проводит к ноутбуку, который укутан кружевной салфеткой.

— Ты друг Артемки моего? Он сказал, его товарищ придет, на этот раз не обманет, — интересуется Антонина Николаевна и удаляется на кухню ставить чай.

Отобедать супом я отказался, от чая уже не отвертелся. Такой вот я внук на час. Стал копаться в ноутбуке. Машина пыхтела и подолгу открывала каждый файл. Диагноз ясен любому мало мальски знакомому с техникой: комп свое отработал. Попросил пылесос. Разобрал, почистил от клоков пыли. Прекратил гудеть. Поудалял бабуле навязчивые программы, которых та по незнанию накачала из Сети. Стало еще лучше.

— Принимайте работу, — кричу бабусе.

Ремонт ноутбука заключался в прочистке от пыли и удалении ненужного программного мусора. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Позвонили сыну по видео. Тактично намекнул собеседнику, надо бы мамочке новый ноутбук прикупить. Тот пообещал, как пандемия спадет, он первым же рейсом в Москву - и подарит родительнице новый. Антонина Николаевна грустно сказала, что ей и этот «ноутпук» нравится, только бы сынок приехал.

МОЛОДЕНЬКАЯ — КИНУЛА, А ОПЫТНАЯ ЖЕНЩИНА — ПОСЛАЛА ПОЦЕЛУЙ

В профиле отображается число успешных заданий. У меня одна штука. Неопытного заказчики брать не хотели. Решил уйти в смежную сферу — соцсетей.

Девочка-студентка хотела стать блогером-философом. Нужна помощь с инстаграмом. Страничку заблокировали за накрутку аудитории. Восстановить ее не так просто. Надо писать в бюрократизированную поддержку. Еще лучше, если знаешь английский. Вызвался помочь за те же 500 рублей.

Встретились в парке. Она с подругой — незнакомца боятся. Я тоже боюсь: не так посмотрю — скажут, что домогался. Копался в настройках, разослал письмо с просьбой вернуть страничку. Отвечают не моментально. Мы разошлись. Дома грозное письмо от сервиса.

— Вы не выполнили заказ! — пожаловалась блогерша и забрала деньги.

Через пару дней зашел на ее страничку, а она работает. Выходит, мои тыкания помогли. Но чтобы вытащить деньги пришлось бы писать в поддержку сервиса, все объяснять. Плюнул и нашел третий заказ.

В блогеры нынче подался чуть ли не каждый, а вот с иностранными языками у россиян до сих пор беда. Фото: Shutterstock

Сфотографировать помещение новой кондитерской. Камера у меня хорошая. Пекарня располагалась в паре станций. Приехал, заснял. Хозяйка попросила в качестве бонуса сфотографировать ее для аватарки в соцсети, мол, она теперь бизнесвумен. Я щелкнул. Получил еще одно задание в копилку, смайлик-поцелуйчик от 45-летней дамы и обещание скидки на ее выпечку.

Карьеру «мужа на час» на этом пока закончил. Подработать можно. Но чтобы получать нормальные деньги, нужно сначала носиться по дешевым заданиям, хвататься за все подряд и только тогда тебя может начнут нанимать на нормальную работу.

В ПАНДЕМИЮ ПОДРАБОТКУ ИЩУТ АКТИВНЕЕ

— Бывают необычные заказы., — рассказали корреспонденту «КП» в пресс-службе сервиса YouDO.

Например:

«Посмотреть все выпуски передачи Елены Малышевой»,

«Сделать полный круг по МКАДу ночью под песню “Я свободен”»,

«Разбудить уснувшего друга в парке»,

«Дать покататься на тракторе»,

«Поймать змею в офисе»,

«Оторваться на концерте за меня»,

«Найти спутника на свадьбу незамужней подруге»,

«Найти 200 использованных проездных на метро для арт-объекта».

С приходом пандемии стали появляться новые услуги: няня-онлайн или ремонт под контролем мастера (профессионалу показывают проблему на видео, а он говорит, как можно починить).

— В первый месяц самоизоляции наблюдали падение числа заданий и среднего чека в отдельных категориях. Это не коснулось курьерской доставки, мелкого бытового ремонта, дистанционных и бьюти-услуг. С начала лета спрос вернулся к докарантинному уровню, — добавили в сервисе.

Растет число людей, ищущих подработку (см. «Конкретно»). Стало больше помощников по хозяйству — вынос мусора, приготовление еды, уход за животными, мелкий ремонт.

За время локдауна выросло число исполнителей в бьюти-категории. Салоны красоты и фитнес-клубы долгое время были закрыты. Многие специалисты остались без работы, поэтому пришли в Сеть в поисках подработки. Стало больше мастеров ногтевого сервиса, парикмахеров, персональных тренеров.

Конкретно

Самые популярные в Москве услуги «на заказ»

Ремонт и строительство.

Курьеры.

Грузоперевозки.

Уборка, помощь по хозяйству.

Настройка и починка бытовой техники.

Средний чек (руб.)

Ремонт и строительство — 32 300

Web-разработка — 21 900

Дизайн — 21 600

Виртуальный помощник — 7 400

Юридическая помощь — 7 300

По данным сервиса YouDO.

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