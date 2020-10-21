В России найдена деревня великанов

Вид на деревню Кижма. Фото: Георгий Шпикалов / shpikalov.com

Скажите, название деревни Кимжа вам о чем-то вообще говорит? Или Кильца? Наверняка сейчас половина решит, что это где-то в Финляндии или Норвегии. А это в 5 часах езды от Архангельска по грунтовой ухабистой дороге (других тут нет). И обе деревни - Кимжа и Кильца - входят в список самых красивых в России и в мире!

5000 ВЕРСТ - НЕ КРЮК

Ассоциация «Самые красивые деревни и городки России» существует уже 6 лет. Родилась идея создать ее в недрах Тимирязевской академии, а если точнее - у доктора экономических наук, руководителя Центра устойчивого развития сельских территорий Александра Мерзлова.

«Русский Север 2.0» - уже седьмая экспедиция Ассоциации. Причем самая масштабная, потому что в этом году получила сильную поддержку в лице Россельхозбанка.

Сколько тысяч верст российского бездорожья Александр и его соратники исколесили в поисках самых красивых мест, я боюсь даже предположить.

Об этом я думала, когда тряслась вот уже третий час по дороге, соединяющей Архангельск и Пинежский район, догоняя экспедицию. На четвертом часу тряски в темноте справа замелькали огоньки гостиницы «Голубино парк». Трехзвездочный отель в такой глуши - чудо природы.

- Голубино когда-то был поселком лесозаготовителей, - рассказывает совладелица гостиницы Анна Клепиковская. - Сейчас почти ничего не осталось, школу закрыли давно, все разъехались. Я вообще москвичка, муж у меня из этих мест. Раньше мы ездили сюда в гости к родителям. Гостиница тут была, но выживала, конечно. Мы с сестрой мужа Леной (Шестаковой. - Ред.) все думали, вот бы тут шторки другие повесить, экскурсии водить, тогда люди поехали бы.

А потом часть зданий сгорели, и владелец выставил все это хозяйство на продажу. Лена позвонила мне: «Ну что, хотели шторки поменять, попробуем?» Мужья нас поддержали. Так мы и занялись всем этим.

- Наш ежегодный праздник оленя в марте - крупнейшее мероприятие уже всей области. В последний раз приехали около 3000 человек! Мы тут подсчитали - «Голубино парк» привлекает в район 1/3 его годового бюджета.

Анна полностью поменяла свою жизнь в Москве. Она там больше не менеджер в филиале международной компании, а возглавляет Ассоциацию «Голос Севера» (это помимо работы с отелем). А Елена с мужем и четырьмя детьми тоже перебралась из Архангельска прямо в Пинежье...

ЭТО ВАМ НЕ ШТОРКИ ПОМЕНЯТЬ

Утром перед броском в сторону самых красивых деревень экспедиция собралась обсудить планы и цели.

- Туризм - локомотив, способный вытянуть и все остальное хозяйство в селах, не дать им погибнуть, - берет слово Александр Мерзлов. - Вот Голубино для Пинежского района - живой пример. Ассоциация наша и создана, чтобы привлечь внимание к катастрофе исчезновения уникальных деревень.

Больше всего про то, как вдохнуть новую жизнь в умирающие места, знают Анна и Елена из «Голубино парка».

- Какие главные трудности? - спросила я их.

- Ой, - тяжело вздыхают. - Про дороги мы молчим, это большая беда. Даже вот стройматериалы завезти сюда огромная проблема, все отказываются - машины жалко. Второе - бюрократия. Установку дорожного знака на Голубино мы согласовывали три (!) года. Отделение банка ближайшее только в Архангельске. Лес для своих строений мы тут, среди тайги, купить не можем. Нельзя! Сайдинг - пожалуйста. А лес - нет. Интернет и вообще мобильная связь - отдельная тема. Его здесь просто не было, мы заваливали все инстанции письмами. В итоге Минсвязь протащило оптоволокно в Пинегу (райцентр в 12 км от Голубина), но к нам нет: «Вы коммерческий объект, платите миллионы». При этом на нас как на бизнесе лежат обязательства - сдавайте отчетность онлайн, принимайте платежи картами. Обязанности созданы, а вот возможности для их исполнения - нет. И так по мелочи еще куча всего. Для решения любого вопроса надо горы свернуть!

Фото: Георгий Шпикалов / shpikalov.com

На связи были и соседние районы Архангельской области (здесь все люди заодно), и весь мир в лице председателя Федерации самых красивых деревень мира Жака Рагона.

- Я сейчас должен был быть с вами, в этой экспедиции, но проклятый коронавирус… - говорил он. Из-за проблем со связью Жак Рагон так толком и не успел выступить. А хотел сказать, как я поняла из обрывков фраз, он многое - и про потенциал нашей русской глубинки, и советы дать, как завлечь интуриста.

Фото: Георгий Шпикалов / shpikalov.com

- Интерес к Русскому Северу на Западе колоссальный! И у вас есть этнический туризм в отличие от нас, французов, - на этом все, короткие гудки.

В ближайшие годы в сельскую местность могут вернуться 2 - 3 млн человек, считают в Россельхозбанке. А внутренний туризм может в перспективе стать одним из ключевых драйверов развития сельских территорий.

Фото: Георгий Шпикалов / shpikalov.com

ГАРМОНИЯ ДОМОВ И ОТСУТСТВИЕ СВИНАРНИКА

Знаете, сколько деревень России уже получили статус «самая красивая» за последние 6 лет и право с этим гордым званием принимать туристов со всего мира? Всего 19.

И не потому, что мало у нас красоты, а потому что критерии отбора очень строгие. В этом я лично убедилась, когда попала на осмотр кандидата в список самых-самых - местной деревни Кулогоры. Все 30 человек населения на общем сходе проголосовали за и передали заявку.

- Желание самих жителей - ключевое условие. Дальше уже экспертная оценка, мы выезжаем к месту лично. Важен и «вау-эффект» при въезде, чтобы не захотелось проехать мимо, - объясняет Мерзлов. - И чтобы была общая гармония домов, и сохранность исторической архитектуры, и освещение, и отсутствие бездомных животных. Идеально, чтобы было еще и где поесть, переночевать. Больше 50 критериев оценки! Максимальный балл - 104. Но такого нет ни у кого. Больше всего у Суздаля - 79.

Фото: Георгий Шпикалов / shpikalov.com

КИМЖА. МЕЛЬНИЦЫ-ВОРОТИЛЫ И ЖИТНЫЕ КОЛОБКИ

В деревне Кимжа (Мезенский район), которая вот уже 3 года в Ассоциации самых красивых деревень, наследие предков сохранили и приумножают. Прямо в чистом поле стоят два космических объекта из бревен. Оказалось, старинные мельницы-воротилы.

Раньше их тут было 10. Мельницам больше 120 лет. Как сохранились? Каким чудом не разобрали на дрова?

- Это самые северные мельницы в России, - рассказывает ведущий специалист по туризму Мезенского района Анна Крючкова.

Дома здесь просто гиганты! Нигде в России таких не видела. В ширину метров 15 - 20, а в длину бывает и все 50! И в два этажа. Зачем такой?

Фото: Георгий Шпикалов / shpikalov.com

- Это поморские дома-дворы, - объясняет мне местный житель Павел Купцов. - Для экономии тепла и жилье, и хозпостройки под одной крышей. Так что большая часть дома на втором этаже - поветь, такой амбар для сена. Там же, в повети, строили кладовую. В поветь свой отдельный заезд - ввоз, вон та горка деревянная. Внизу - животные. Ну а горница (хозяйская теплая и чистая часть) тоже на втором этаже, где теплее всего. Первый этаж - подклеть. Крыша утепленная и с водостоками (называются «потоки»). Пол в избе двойной, между черновым и чистым насыпали земли для тепла. А бревна укладывали так, что лезвие ножа между ними не втискивалось. Все для тепла.

Фото: Георгий Шпикалов / shpikalov.com

Фото: Георгий Шпикалов / shpikalov.com

«ХВАТИТ ЖИТЬ, ВАЛИСЬ СПАТЬ», ИЛИ КОЕ-ЧТО ПРО ПОМОРСКИЙ ДИАЛЕКТ

- Поморский диалект совершенно особенный, - говорит Татьяна Васильева, искусствовед из Петербурга. Правда, уже не совсем из Петербурга, она давно в Кимже живет. - Это даже не диалект, а другой образ мысли. Вот мне, например, муж каждый вечер говорит: «Хватит жить! Вались спать». Жить - это значит бодрствовать. А спать тут и правда всегда валились от усталости.

Язык и правда удивительный. Чокаясь, тут говОрят не «Давай!», а «ЗапорОшило!». И много еще чего необычного в речи.

Фото: Георгий Шпикалов / shpikalov.com

В Кимже - одна-единственная едальня «ПаУжна», что на поморском значит «еда между обедом и ужином». Полдник. Ну у них, я вам скажу, и полдник. Житные колоба (бездрожжевые плюшки из грубой муки) из русской печи. Картопляники на ржаной корке (пирожки типа ватрушек, но не сладкие). Пирожки из жилого теста (значит сдобные). Треска по-деревенски (куски рыбы, смешанные с картошкой и луком). Все готовят в печке. Шеф-поваром нашей паужны был молодой парень Иван.

Недавно он уехал в Архангельск, работает на вахте, но вернулся к нашему приезду.

- А сколько вот тебе надо зарабатывать здесь, в Кимже, чтобы не уезжать?

- 30 тысяч - и никогда бы не уехал!

Фото: Георгий Шпикалов / shpikalov.com

КИЛЬТЦА - ДЕРЕВНЯ НА БЕЗДОРОЖНОМ ОСТРОВЕ

Здесь же, в Мезенском районе, есть еще одна «самая-самая» деревня - Кильтца (что значит келья). Если в других дома были гиганты, то здесь - просто дома-корабли.

А колесо у колодца - с мой рост.

Журналистка "КП" Дина Карпицкая приняла участие в экспедиции «Русский Север 2.0». Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Этот колодец старинный, но он был кучей мусора, когда мы с Жаком Рагоном сюда приехали, - рассказывает Мерзлов. - Тогда Рагон пообещал привезти сюда французских волонтеров, чтобы его восстановить. И привез! Но местные как узнали, что французы едут, застыдились и сами уже начали колодец восстанавливать.

Но селение великанов сейчас выглядит так, будто местные исполины вдруг все куда-то делись. Из-за труднодоступности Кильтца почти обезлюдела.

Грустно все это. А сколько еще у нас в России красивых мест, но как же тяжело до них добраться. И доберется ли кто-нибудь, пока все не сгинуло? Спасибо Александру Валерьевичу, Жаку Рогону и всем, включая Россельхозбанк, что помогают наши красивые русские места достать из забытья.

А наша экспедиция добралась аж до Мезени, города мореходов - первооткрывателей Арктики. Дальше дорог уже совсем не было. Натурально.