Михалков хорош в любом возрасте, любом образе и любом фильме, будь то «12». Фото: Кадр из фильма

Последние лет десять режиссерские работы Михалкова яростно критикуют, а Никита Сергеевич в ответ лишь снисходительно посмеивается - он, как принято говорить в спорте, уже давно всем всё доказал. В этом всегда была его главная отличительная черта - абсолютная, всесокрушающая уверенность в себе, которая присуща лишь истинным чемпионам и которой порой так не хватает его рефлексирующим коллегам по творческому цеху.

Или «Свой среди чужих, чужой среди своих». Фото: Кадр из фильма

Конечно, это качество порой мешало - как, например, в 1994 году в Каннах, когда михалковские «Утомленные солнцем» остались без Пальмовой ветви и разъяренный режиссер позволил себе немало уничижительных реплик в адрес получившего заветную награду Квентина Тарантино и его «Криминального чтива». Впрочем, народному артисту РСФСР грех жаловаться на недостаток призов - он брал их в разные годы и с разными фильмами в тех же Каннах, в Венеции, в Сан-Себастьяне... Ну а главным достижением режиссера и актера, разумеется, остается «Оскар», полученный в 95-м за «Утомленных солнцем» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и ставший достойной компенсацией за относительную неудачу на Лазурном Берегу.

Михалковы.

После такого успеха многие водрузили бы на голову корону и начали строчить мемуары, но для столь яркой личности, как Михалков, этот безусловный триумф никак не мог стать финальным. И только сам Никита Сергеевич, полный сил и амбиций, знает, когда этот творческий финал будет зафиксирован. Все мы очень надеемся, что случится это не скоро.