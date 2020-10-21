«Трактором снесли забор и предложили выкупить наш же участок за 5 миллионов»

В Подмосковье полицейские разбираются в новой схеме захвата земли Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

- Я на смене была, и тут мне племянник звонит: тетя Юля, к нам во двор экскаваторы заехали и они ломают наш забор! Следом он мне в ватсап видео прислал - действительно техника крушит все. Я давай мужу звонить…

Юлия Камышова - врач-физиотерапевт, работает в Федеральном научном центре гигиены имени Эрисмана. И подумать, говорит, никогда бы не могла, что кто-то будет штурмовать ее дачу спецтехникой.

У Юлии с супругом два земельных участка в деревне Болтино Мытищинского района, обнесенные общим забором. Места тут хорошие - в минуте ходьбы живописный берег Клязьминского водохранилища. По нынешним временам - золото, а не земля.

- Мы эти участки еще в начале 1990-х получили. Потом строиться начали, - рассказывает женщина. - Дом добротный - круглый год жить можно. Еще в 2010-м его оформили. Документы все в порядке. И тут вот эта ситуация.

После звонка Юлии примчался муж (он управляющий в пищевой компании). Вызвали полицейских. Те остановили тракторы: кто такие? Из припаркованной у дома иномарки вышел мужчина. Эдгар Газарян заявил, что является собственником участка, и забор, который он велел трактористу разломать, стоит на его территории.

Эдгар Газарян неожиданно оказался «хозяином» чужого участка. Фото: Личный архив героя публикации

«ПРОШУ ПРИЗНАТЬ ОШИБКОЙ»

По словам Юлии Камышовой, для оформления участка на себя «собственник» действовал так:

- Это мы потом восстановили его путь шаг за шагом… Поначалу он подал заявление в областное БТИ (Бюро технической инвентаризации), требуя провести межевание нашего участка. Из всех документов он предоставил некую выписку из ЕГРН от 2017 года, которую мы считаем сомнительной. В БТИ, видимо, тоже так решили - Газаряну отказали. Но он начал писать жалобы во все инстанции и добился, чтобы межевание проводили без документов, подтверждающих его собственность. Я не знаю, как такое возможно, но факт остается фактом… Дальше - больше. В июне на наш участок самовольно попали его юрист и кадастровый инженер - сломали замок. Кадастровый инженер Альфия Банкова выдала Газаряну межевое дело - эти документы ушли в Росреестр.

По словам Камышовой, когда они с мужем выяснили, что у их участка появились новые кадастровые номера, тут же помчались по всем инстанциям, тряся оригиналами своих документов на землю, выписанных много лет назад. Чиновники почесали репу. И… как бы признали ошибку. Даже тот самый кадастровый инженер Банкова написала новое заключение (документ есть в распоряжении редакции): мол, прошу признать границы записанного на Газаряна участка реестровой ошибкой.

Победа?

- Были в Росреестре. Дурдом: участок поставили на кадастровый учет как собственность Газаряна по межевому делу, которое сам же кадастровый инженер, изучив наши документы, просит отменить. Но в Росреестре предлагают подавать иск в суд, и тогда они вернут все, как было.

«ИСПОЛЬЗУЕТ ПОДЛОЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ…»

А тем временем новый «собственник» перешел к активным действиям. Сначала рабочие притащили на участок бытовку, снеся забор (только столбики оставили). Владельцы дома повесили рабицу - через пару дней кто-то ее срезал. Ну а потом уж и экскаваторы пригнали. И пока не приехала полиция, разнесли половину забора.

- Эдгар Газарян нам открытым текстом сказал, что у него сейчас несколько таких участков, где он стал собственником, - рассказывает муж Юлии Камышовой Аскар Жуловчинов. - Предложил «просто» выкупить у него наш же участок. Сумма? Речь шла о 5 миллионах рублей. В противном случае угрожает добиться, чтобы суд постановил снести наш дом.

- Как это?

- Формально наш участок состоит из двух. И если Газарян владелец одного из них, наш трехэтажный дом оказывается слишком близко к границам этого участка. Парадокс в том, что пока мы будем судиться, отстаивая права на свою же землю, он действительно может подать иск на снос и выиграть суд. Никогда бы не подумал, что такие казусы закона бывают, пока сам не столкнулся.

Вот уже несколько недель на доме в Болтино висит большая растяжка: «Внимание!!! Мошенник пытается установить свой забор… Использует подложные документы…»

Супруги написали заявление в полицию и прокуратуру. Реакции пока никакой. Источник в правоохранительных органах подтвердил «КП», что идет доследственная проверка.

Такое объявление повесили на свой дом законные собственники. В полиции и прокуратуре пока идет проверка документов и действий захватчика. Фото: Личный архив героя публикации

МНЕНИЕ ЮРИСТОВ

- К сожалению, время от времени такие схемы всплывают - поддельные документы «легализуются», и мошенники получают в собственность недвижимость. В принципе это не только земли касается. Такое ведь проделывают и с квартирами, - говорит адвокат Мария Сергиенко, специализирующаяся на земельных спорах. - Выход тут один - привлекать внимание прокуратуры, а в судах добиваться, чтобы результаты межевания признали недействительными. Да, это все высасывает много времени и сил. Но иначе свое право не отстоять.

- Мошенничества, безусловно, случаются - это такое эхо 90-х, - объясняет адвокат Светлана Жмурко. - Тогда ведь земельные участки еще выдавали бесплатно. Получил человек свои 6 соток. Документы лежат дома, но заниматься землей у него времени нет. Участок зарос, стоит бесхозный. И тут, лет через пять, приходят другие люди. Им место нравится. Договариваются с председателем товарищества, тот за какие-то деньги готов махнуть рукой: живите. Они живут, дома строят, оформляют с годами эту землю и постройки. И тут вдруг - бац! - появляется старый хозяин. Или дети его. Со старыми документами, которые, конечно же, тоже имеют законную силу и, по идее, отменяют все последующие манипуляции с землей. И начинаются тяжбы…

ЗВОНОК ДРУГОЙ СТОРОНЕ

Эдгар Газарян лично отвечать на вопросы не захотел.

- Общайтесь с моим представителем! - заявил по телефону. - Я вам номер пришлю.

Интересно, что полицейским Газарян отрекомендовался безработным. Но при этом у него есть свой представитель.

«Представитель», кстати, тоже не горел желанием что-либо объяснять. И имя свое называть отказался.

- Вы можете объяснить, каким образом Эдгар Газарян оказался владельцем участка?

- А вы зайдите на сайт Росреестра. Там можно найти все официальные данные.

В открытых базах, конечно же, не указываются ФИО собственников участков (сами участки на картах можно найти по кадастровым номерам).