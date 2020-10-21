«Она явно не в порядке»: Странный танец Бритни Спирс в крошечных трусиках напугал фанатов

Поведение Бритни вызывает тревогу у ее поклонников. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бритни Спирс часто делится в Инстаграме танцевальными видео: 38-летняя певица записывает их во время репетиций. Но последний ролик, который звезда выложила на своей страничке, скорее напугал, чем порадовал ее фанатов. В видео Бритни танцует в красном топе и крошечных черных трусиках под песню Мадонны «Justify My Love». Певица соблазнительно двигает бедрами, пытаясь танцевать сексуально, однако выглядит при этом слишком заторможенной.

- Красный! - написала Бритни в подписи к видео. - Обычно я не танцую, заплетая волосы в такой пучок. У меня не было резинки, поэтому я сотворила волшебство без нее. Смотрите… Все держится.

Бритни опубликовала видео своих странных танцев, но затем удалила его. Фото: Инстаграм.

Слишком откровенный наряд Бритни (обычно певица предпочитает сниматься в шортах и кроп-топах) и ее остекленевший взгляд озадачили фолловеров. «Ее накачали наркотиками. Отправьте это в полицию», «Бритни, нам так же неудобно, как и тебе», «Куда смотрит ее семья… Она явно не в порядке и продолжает публиковать такое», «Мертвые глаза. Пустота во взгляде и грусть», - написали поклонники в комментариях под постом певицы. Через несколько часов Спирс удалила видео со своей страницы, однако видеоролик уже успел разлететься по Сети. Многие уверены, что у певицы снова начались проблемы с психикой, и ей нужна помощь врача.

Об истинном состоянии звезды недавно проговорился ее адвокат Сэм Ингам. Во время судебных слушаний юрист сравнил Бритни с пациентом в коме. По словам личного представителя звезды, певица не в состоянии поставить подпись на документах и показаться на суде. Сэм рассказал, что Бритни давно не хочет выступать на сцене, но ее отец (он же пожизненный опекун и директор артистки) принуждает ее к этому. После этого шокирующего заявления судья попросил Ингама передать документы на подпись его клиентке. Однако юрист отказался их брать, сообщив, что его подзащитная уже не в состоянии сделать что-либо, в том числе – дойти до суда.

Юристы Бритни пытаются добиться частичной отмены опеки ее отца Джейми, который полностью контролирует жизнь и доходы дочери с 2008 года. Фанаты Бритни создали в соцсетях движение #FreeBritney («Освободите Бритни), которое день ото дня набирает популярность.

Тем временем психическое состояние артистки вызывает все большую озабоченность у ее поклонников. Недавно Бритни записала видео, в котором попыталась весело и непринужденно рассказать, как она провела коронавирусное лето. При этом певица выглядела напуганной и затравленной, говорила сбивчиво и слишком быстро, как будто находилась под действием каких-то препаратов. В другом ролике она предстала перед камерой в одном бикини. Бритни сообщила, что несколько дней назад она отдыхала на пляже в этом же купальнике, и перечислила, какие вещи следует брать с собой на море. Это полотенце, масло, солнцезащитный крем, собака и шляпа. Закончив свой странный список, звезда заявила, что отправляется в джакузи.

В психиатрической клинике артистка пролечилась только год назад. Когда певица вышла из нее, мать звезды Линн Спирс заявила, что отец удерживал ее в лечебнице насильно и заставлял пить психотропные препараты. Развернулась громкая судебная баталия за опекунство над Бритни, в которой ее отец пока одерживает победу.

В последнее время звезда снимает странные ролики и выкладывает их в Инстаграм.

Уже 12 лет Джейми Спирс является официальным опекуном дочери. Он распоряжается ее финансами (личное состояние Бритни оценивается в 34 млн. долларов), а также следит за ее здоровьем. Без его разрешения Бритни даже не может выйти замуж или родить ребенка. Отец стал опекуном певицы после нервного срыва артистки, когда она месяц провела в реабилитационной клинике и потеряла родительские права на сыновей Шона и Джейдена. Бритни тогда очень переживала разрыв с мужем Кевином Федерлайном и плотно сидела на наркотиках. Артистка побрила голову, ворвалась в дом к Федерлайну и устроила скандал. Но окончательно тревогу забили, когда скорая приехала в дом к Спирс, и медики нашли ее в ванной в полубессознательном состоянии. При этом дети артистки оставались одни без присмотра. Бритни прошла тогда курс лечения и завязала с наркотиками.