"Ефремов сидит за другого человека": эксперт по лжи разоблачил сенсационное заявление Эльмана Пашаева

Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев Фото: Иван МАКЕЕВ

Спустя полтора месяца после приговора дело Михаила Ефремова начали рассматривать в апелляционном суде. "Второй сезон" оказался не чета первому: новые адвокаты сосредоточены на процессе, никаких громких обещаний и сенсационных заявлений на камеру, как было при Эльмане Пашаеве. Однако экс-защитник не сидит без дела: свое шоу уволенный юрист продолжает в СМИ, раздавая интервью о невероятных подробностях ДТП.

Так, на днях Пашаев появился в эфире очередного YouTube-канала с интригующим рассказом о деле бывшего подзащитного. Мол, Ефремов невиновен и сидит за другого человека, чью фамилию тщательно скрывает.

- Я сказал ему: "Есть прямые доказательства, что за рулем сидел определенный человек", - изобразил Пашаев свой разговор с актером. - Он когда это услышал, так посмотрел на меня: "Эльман, только не вздумайте назвать его фамилию. Я лучше сам отсижу". - "Почему? Ты намного старше его, у тебя дома трое детей". Но Михаил просил: "Забудьте эту фамилию". А мы, адвокаты, не имеем права идти против своего подзащитного. Тем более, он меня просил не один...

- А как тогда живет человек, за которого посадили Ефремова? - поинтересовался ведущий.

- Знаешь, что я скажу? Он подонок! - громко объявил гость, так и не назвав фамилию злодея.

Как все было на самом деле - большой вопрос. Имел ли место такой диалог или это очередная "утка" от Эльмана Пашаева ради собственной популярности, "Комсомольская правда" решила узнать у специалиста. Выводы оказались неутешительны: судя по всему, ту самую таинственную фамилию мы никогда не услышим.

- Да врет он все! - однозначно решил эксперт по лжи и языку жестов, профайлер Илья Анищенко, который проанализировал поведение экс-адвоката во время интервью. - Это отличный пример - на нем можно разбирать, как ведет себя человек, когда врет. Обратите внимание: в тот момент, когда ведущий прямо спрашивает Пашаева, виновен или не виновен Ефремов, у собеседника проявляется ярко выраженное стрессовое поведение: он часто облизывает губы, опускает голову, потирает пальцы, подергивается, как будто что-то пожевывает. При этом на другие вопросы такой реакции нет. Облизывание губ, которое проявляется неоднократно, - это жест самоуспокоения. Мы себя поглаживаем, пытаясь снизить уровень нервозности. Еще один сильный момент - гипервентиляция легких при ответе на вопрос о злодее: Пашаев поджал губы, сделал глубокий вдох. В эту секунду пошло придумывание легенды.

Экс-адвокат опускает голову и потирает пальцы, придумывая легенду. Фото: стоп-кадр интервью YouTube-каналу "Принцип Ковалева".

Заслуживает внимание и ответ Эльмана Пашаева: "Я вас уверяю, что по имеющимся материалам он невиновен".

- Заметьте, он уходит от прямого ответа вместо того, чтобы сказать "Ефремов невиновен", - продолжает профайлер. - Затем его речь сбивается, появляются оговорки. Примечательна конструкция: "Подушка безопасности, ДНК принадлежит другому человеку, не Ефремова". Дело тут вовсе не в том, что экс-адвокат плохо владеет русским языком. В других ответах он грамотно строит предложения, употребляет правильные окончания. И здесь правильно было бы сказать "ДНК принадлежит человеку, не ЕфремовУ". Но мозг в данный момент занят придумыванием легенды, на это уходит часть энергии, речь сбивается. Когнитивная нагрузка мозга - это еще одно свидетельство неправды.

Пашаев часто облизывает губы - это признак стрессовой ситуации. Фото: стоп-кадр интервью YouTube-каналу "Принцип Ковалева".

Всего, по словам эксперта, он выделил в интервью Эльмана Пашаева три признака лжи: повышение стресса, когнитивную нагрузку мозга и неконгруэнтное поведение (когда жесты расходятся со словами). Перечисленных моментов достаточно, чтобы сделать вывод: слова Пашаева - обман на 100%.

- На словах "Невиновен" у спикера дважды голова дергается в одну и ту же сторону - это и есть признак неконгруэнтности, - уверен Илья Анищенко. - Затем Эльман Пашаев начинает забалтывать собеседника. Например, когда говорит о Добровинском, он красиво рассказывает и активно жестикулирует, так как озвучивает информацию, в которой уверен. А вот ответ про злодея - набор глупостей. Он сам себе противоречит.

Если приводить разговорную речь Эльмана Пашаева без купюр, получится следующий текст:

"Я когда Ефремову сказал, это кто, он не знает. Потому что ну как он может знать, что было. Я к нему пришел, он не один, со всем сидел общался. И говорю: "Прямые доказательства, что за рулем сидел тот-то тот-то". Он когда услышал, с таким взглядом: "Эльман, не вздумайте его фамилию назвать".

- То есть Ефремов не знает этого человека, а потом якобы просит не называть его фамилию. А как Пашаев-то нашел злодея, если никто его не знает, видеозаписей нет? - задается резонным вопросом эксперт. - Этот диалог - очередная ложь, да еще и с кучей противоречий. Но когда мы врем, наш мозг забывает, что говорил до этого, и появляются нестыковки. В целом здесь их очень много, специалист в его слова никогда не поверит. А это интервью я даже возьму себе в качестве яркого примера поведения во время лжи.