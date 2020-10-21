«Ни за что!»: Харламов резко ответил Бузовой на предложение начать новую жизнь после развода

Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в июне этого года. Фото: Инстаграм.

Ольга Бузова стала героиней нового выпуска программы «Comedy Club». Поющая телеведущая дала советы резиденту шоу Гарику Харламову, как начать новую жизнь и стать успешным после развода. Ценные указания Ольга разработала на основе собственного опыта, когда она, как птица феникс, возродилась из пепла после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Первым делом Бузова посоветовала Харламову начать писать песни и исполнять их. Затем Ольга рекомендовала Гарику принять участие в телешоу, после которых можно прославиться. Например, в шоу Первого канала.

- «Ледниковый период», фигурное катание. Сейчас Авербух увидит и возьмет тебя, - посоветовала Бузова.

- Авербух возьмет меня? Я что – «Папина дочка»? Не пойду ни за что! – с ходу отверг Харламов все предложения телеведущей.

Ольга Бузова посоветовала Гарику принять участие в шоу "Ледниковый период". Фото: Инстаграм.

Гарик намекнул на самый громкий роман сезона: 46-летний продюсер Илья Авербух признался, что состоит в отношениях с 25-летней звездой сериала «Папины дочки» Лизой Арзамасовой. В новом сезоне «Ледникового периода» Авербух выступает в качестве звездного тренера. А Бузова приняла участие в шоу в качестве приглашенной звезды.

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в июне этого года. Решение разойтись супруги приняли еще год назад. Дочь пары Настя живет вместе с мамой в загородном доме. Гарик снимает особняк неподалеку и часто видится с дочкой. Улаживать материальные вопросы супруги намерены через суд. А вот воспитывать дочку они собираются совместно. На днях Кристина заболела коронавирусом, и пока она сидит дома на карантине, за Настей присматривает ее отец.

К слову, вероятно, Гарику после развода совсем не нужна серьезная реабилитация, которая в свое время потребовалась Ольге Бузовой. Близкая подруга шоумена Ляйсан Утяшева рассказала, что Гарик Харламов быстро утешился после расставания с женой. Известная гимнастка замужем за коллегой Гарика – резидентом «Камеди клаб» Павлом Волей. Во время интервью для ютуб-канала Ляйсан вспомнила, как себя вел Харламов на вечеринке по случаю ее дня рождения этим летом. Утяшева пригласила приятеля на праздник почти сразу после того, как стало известно о его разрыве с женой.

- На дне рождения у меня он был свободный, легкий. Он мне подарил кулинарную книгу. Я ему сказала: «Захаживай, накормим и тебя. Всех вылечим!» То, что Гарик не страдает — это было сильно видно, - рассказала Ляйсан.