Американские телеведущие посмеялись над коллегой, уволенным за мастурбацию

Джеффри Тубина отстранили от работы на CNN и в The New Yorker

На днях американского журналиста Джеффри Тубина отстранили от работы на CNN и в The New Yorker за то, что тот во время рабочей видеоконференции в ZOOM мастурбировал, будучи уверенным в том, что его никто не видит и не слышит.

Коллеги, которые смогли разглядеть все, что им видеть было в принципе не обязательно, пребывали в шоке. Когда Тубин узнал, что его тайные страсти не остались незамеченными, он извинился, сказав, что совершил досадную ошибку.

Бывшие работодатели Тубина уклоняются от комментариев, чего не скажешь о его коллегах.

Известная телеведущая Рэйчел Мэддоу, общаясь в прямом эфире со своим напарником Крисом Хейсом, поблагодарила его за работу и за то, что «его слоника» нет в кадре.

Весь дальнейший диалог был одним большим намеком на случай, произошедший с Джеффри Тубином. Хоть никто и не называл никаких имен, многие поняли, что и кого телеведущие имели в виду.

- Полезно иметь коллег, которые разделяют чувство абсурдности жизни и ответственности за то, что на самом деле должно быть на телевидении, - закончила эфир Мэддоу.