Главный онколог Минздрава академик Иван Стилиди: Избавившись от лишнего веса, вы сократите риск сразу 13 видов рака

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«Мы не беззащитны»

- То, что мы называем словом «рак», на самом деле больше тысячи разных заболеваний, которые объединяет одно: неконтролируемое деление клеток. Некоторые из этих заболеваний очень коварны и ничем не обнаруживают себя, пока не разовьются до III, а иногда и до IV стадии. Однако это не значит, что мы совершенно беззащитны перед раком, - подчеркивает профессор, академик РАН, директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина, главный внештатный онколог Минздрава России Иван Стилиди.

- Меры профилактики существуют,- продолжает Иван Сократович. - Скажем, ожирение - известный фактор риска. Причем сразу для 13 видов опухолей: рака молочной железы, толстой и прямой кишки, рака матки, пищевода (аденокарцинома), желчного пузыря, почек, печени, яичников, поджелудочной железы, желудка и щитовидной железы, а также менингиомы и множественной миеломы. Кроме того, по данным последних лет, избыточный вес может стать причиной развития прогрессирующего рака предстательной железы, ротовой полости и гортани.

Но ведь вес своего тела мы можем контролировать! А значит - убрать, вычеркнуть из своей жизни один из важнейших «канцерогенных» факторов.

Результаты

• Если вы ответили «нет» на все вопросы, значит, вы ведете здоровый образ жизни, чем максимально снижаете риск развития злокачественных опухолей.

• Если вы ответили «нет» на четыре вопроса, то ваш образ жизни ближе к здоровому, но нужно принять дополнительные меры, чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний.

• Если вы ответили «нет» на три и менее вопросов, постарайтесь как можно скорее поменять свой образ жизни, чтобы уберечься от рака.

Важно: все перечисленные факторы риска связаны с привычками, которые мы сами можем изменить. Это те самые меры защиты от рака, которые находятся в наших руках.

Подробную информацию вы можете найти на официальном портале Минздрава России об онкологических заболеваниях Оnco-life.ru.

Также по медпоказаниям в рамках 2-го этапа диспансеризации проводятся рентгенография легких или компьютерная томография легких (при подозрении на рак легкого), ректороманоскопия и колоноскопия (при подозрении на рак кишечника), эзофагогастродуоденоскопия (при подозрении на рак пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки).

Брось сигарету и бутылку!

Кроме ожирения серьезнейший фактор риска - курение.

- Абсолютно доказана связь между курением и возникновением рака легкого, - рассказывает академик Стилиди. - Канцерогенной активностью обладают и алкоголь, и загрязненный промышленными выхлопами воздух. Но самый главный фактор риска возникновения онкологических заболеваний по-прежнему возраст человека. В целом я бы сказал так: здоровый образ жизни не гарантирует нас от возникновения рака, но существенно снижает риск развития опухолевых процессов.

Также главный онколог подчеркивает важность антитабачных мер и государственной политики, направленной на снижение употребления алкоголя. «Высокий уровень потребления крепкого алкоголя и табакокурения доказанно повышает заболеваемость раком пищевода, гортани, ротоглотки, легких. То есть тех органов, которые в первую очередь страдают от токсического воздействия алкоголя и сигарет».

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Заболевания, которые легко предотвратить

В структуре онкологических заболеваний в России, как и в ряде других стран мира, лидирующие позиции занимают рак прямой кишки и рак шейки матки. При этом есть обнадеживающие данные: это легко предотвратимые заболевания, говорит Иван Стилиди: «Они часто возникают на фоне предопухолевых изменений - дисплазии эпителия и полипов. И если регулярно делать необходимые обследования - брать мазки с шейки матки, сдавать анализ кала на скрытую кровь, делать колоноскопию, то развитие злокачественного новообразования можно вообще не допустить».

БУДЬ В КУРСЕ

Внимательное отношение к своему здоровью - решающий фактор профилактики

В России в рамках национального проекта «Здравоохранение» сейчас действует федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Главный внештатный онколог Минздрава академик Иван Стилиди отметил среди мер проекта те, которые направлены именно на профилактику онкологических заболеваний:

- Благодаря достаточно жестким мерам, ограничивающим потребление табака и алкоголя, онкологи рассчитывают на снижение заболеваемости всеми видами рака, связанными с употреблением токсических веществ.

Все, что делается в рамках национального проекта «Здравоохранение» для информирования людей в части борьбы с онкозаболеваниями, очень важно! Потому что в конечном итоге именно внимательное, ответственное отношение к своему здоровью - решающий фактор в профилактике онкологических заболеваний, подчеркивает академик Стилиди.