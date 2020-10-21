«Прокладывали маршрут и оборудовали бивуак»: Путешественник Матвей Шпаро снарядил в горный поход московских учителей

Для непосвященного зрителя кабинет, в котором проходят тренинги, напоминает травмпункт после теракта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Год назад на Казанском вокзале торжественно встречали директоров московских школ, вернувшихся из горных районов Краснодарского края. Там на осенних каникулах они обучались основам туристического дела со своими школьниками.

В этом году историю переформатировали и расширили. Решили сделать акцент на обучение учителей, чтобы подготовить новые туристические кадры для школ Москвы.

Основная идея проекта заключается в том, чтобы в походных условиях обучать педагогические команды

4 октября 50 представителей московских школ, участники первого сезона нового проекта #учительВпоход отправились в десятидневное обучающее путешествие по Краснодарскому краю, проведенное специалистами ГБУ «Лаборатория путешествий» (директор – известный путешественник Матвей Шпаро).

В условиях реального путешествия педагоги стали учениками. Они прокладывали маршруты, работали с картами, использовали средства связи. Инструкторы научили педагогов организовать туристический бивуак (место для отдыха в условиях дикой природы), ориентироваться на местности с помощью компаса и GPS-навигатора, совместно отработали навыки движения группы по маршруту.

В условиях реального путешествия педагоги стали учениками

Основная идея проекта заключается в том, чтобы в походных условиях обучать педагогические команды школ правильной и безопасной организации детского туристского мероприятия, будь то поход выходного дня или многодневное приключение.

Конечно, в Москве гор нет, и надолго в поход уйти не получится. Но поход выходного дня организовать вполне можно ! А для любого москвича - это уже много.

А вот что рассказал Матвей Шпаро:

«Целью программы #учительВпоход является раскрытие педагогического потенциала активного путешествия, использование активного туризма как способа развития заданных компетенций и формирования мотивации во взрослом коллективе большой школы. Главный посыл всей этой истории - эпидемия скоро закончится, ограничения снимут. Наши дети отправятся путешествовать по нашей стране, и это будет безопасно, интересно и полезно».

Обучение для участников продолжилось и в Москве.

Сначала подготовка. Часть учителей внутри кабинета с помощью бинтов, макияжа, грима и клубничного варенья «наносят» друг другу травмы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фотокорреспондент KP.RU Владимир Веленгурин побывал на занятиях по оказанию первой медицинской помощи, которые проходят в школе №2094. Для непосвященного зрителя кабинет, в котором проходят тренинги, напоминает травмпункт после теракта. Сначала подготовка. Часть учителей внутри кабинета с помощью бинтов, макияжа, грима и клубничного варенья «наносят» друг другу травмы. Получается это очень натуралистично. Тем более, когда началась фотосъемка, все захотели оказаться в кадре, и варенья цвета крови стало расходоваться в разы больше. У одного «пострадавшего» выбит глаз. Но он еще каким-то чудом держится в глазнице. У другой «пострадавшей» выше локтя оторвана рука. У остальных травмы тяжелые и средней тяжести – переломы, порезы, вывихи конечностей. На снимках вы видите все эти «ужасы». Но все это лишь искусственный «камуфляж». Чтобы не «травмировать» подобным зрелищем школьников, эти тренинги проводятся во второй половине дня, когда занятия в школе закончены и дети ушли домой.

У одного «пострадавшего» выбит глаз. Но он еще каким-то чудом держится в глазнице Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У другой «пострадавшей» выше локтя оторвана рука Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Другая часть учителей, вне кабинета, не знает, какого вида травмы им предстоит увидеть. И вот они заходят к «пострадавшим». В помещении раздаются крики о помощи и стоны «пострадавших». Все пострадавшие выглядят очень реалистично. Картина, конечно, шокирует тех, кто должен помочь. В этой нештатной ситуации вошедшие должны оперативно принять правильные решения по оказанию медицинской помощи, осмотреть пострадавшего, выяснить степень тяжести травмы и правильно ее обработать. Подумать, как и на чем можно доставить пострадавшего в ближайший медпункт. Жаль только, варенья к чаю после учебы не осталось. Все пошло в ход.

Все пострадавшие выглядят очень реалистично Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН