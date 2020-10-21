Несколько американских штатов могут легализовать марихуану

Разрешение на выращивание и использование конопли для удовольствия позволит гражданам перечисленных штатов иметь от трех до шести растений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После окончания президентской гонки жителям нескольких штатов США предстоит сделать не менее важный выбор – на повестку дня выносится легализация марихуаны. В Аризоне, Нью-Джерси и Монтане будет решаться вопрос о разрешении производства, продажи и употребления марихуаны в рекреационных целях. В Миссисипи каннабис может быть легализован в медицинских целях. В Южной Дакоте – в обеих.

Рекреационное использование наркотических веществ предполагает применение их не по медицинским показателям, а для получения удовольствия. Как правило, подразумевает нерегулярное, периодическое использование.

Разрешение на выращивание и использование конопли для удовольствия позволит гражданам перечисленных штатов иметь от трех до шести растений, а налог на продажу составит 15-20%. Во всех штатах продажа марихуаны лицам, не достигшим 21-летнего возраста, будет запрещена.

Если предполагаемые меры будут одобрены, количество штатов с легализованной марихуаной достигнет 15-и – это означает, что более трети всех американцев смогут получить беспрепятственный доступ к «травке».

Отношение к марихуане в США коренным образом изменилось за последнее десятилетие: первыми штатами, легализовавшими каннабис в рекреационных целях, стали Вашингтон и Колородо, а произошло это в 2012 году.

Теперь же эксперты полагают, что через несколько лет марихуана будет доступна в большинстве штатов. Примечательно, что за легализацию конопли выступают в основном демократы и независимые граждане. В то же время, среди республиканцев также есть сторонники данных мер.

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