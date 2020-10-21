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«Это игра на размышление»: Сериал «Метод-2» с Хабенским выходит в эфир 8 ноября

Первый канал подтвердил премьеру сериала, которого ждали пять лет
Егор АРЕФЬЕВЕгор АРЕФЬЕВ
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Триллер психологических состояний «Метод» возвращается со вторым сезоном.

Триллер психологических состояний «Метод» возвращается со вторым сезоном.

Фото: кадр из фильма

Его купил Netflix, про него спрашивали с 2015 года, на его продолжение намекал Константин Хабенский в гостях у Юрия Дудя. И вот свершилось. Триллер психологических состояний «Метод» возвращается со вторым сезоном. И вроде бы убитый сыщик Родион Меглин тоже в деле. «КП» представляет пять ответов на главные вопросы по сериалу.

1. Когда же уже эфир?

8 ноября в воскресенье второй сезон «Метода» выходит в эфир.

8 ноября в воскресенье второй сезон «Метода» выходит в эфир.

Фото: кадр из фильма.

Первый канал подтвердил дату премьеры проекта, который ожидали и в прошлом, и в позапрошлом году. 8 ноября в воскресенье второй сезон «Метода» выходит в эфир. Очевидно, зрителя ждет вертикальный показ проекта — по одной серии в неделю. Поздно вечером в воскресенье, аккурат перед началом трудовой недели.

2. Что изменится во втором сезоне?

Весь сценарий переписали так, чтобы сюжетная нагрузка легла на Есению Стеклову (Паулина Андреева)

Весь сценарий переписали так, чтобы сюжетная нагрузка легла на Есению Стеклову (Паулина Андреева)

Фото: кадр из фильма.

Весь сценарий переписали так, чтобы сюжетная нагрузка легла на Есению Стеклову (Паулина Андреева), стажерку и помощницу Меглина — уникального сыщика с подвижками психики, который вроде как погиб от ножа в первом сезоне. Но то ли продюсеры поняли, что Паулина проект не вытащит, то ли что-то пошло не так, сценарий много раз переписывали — и Меглина было решено вернуть. Однако обаятельная сотрудница СК все же будет частенько появляться с пистолетом в кадре, много думать и тоже участвовать в распутывании дел.

Осмысловский (актер Петров)стал мужем Есении и полноценным героем проекта.

Осмысловский (актер Петров)стал мужем Есении и полноценным героем проекта.

Фото: кадр из фильма.

Помогать ей в этом Женя Осмысловский (Саша Петров) — в первом сезоне мажористый следак сверкал мошонкой и пил алкоголь из горла, а во втором стал мужем Есении и полноценным героем проекта. Потому что за их дочкой начинает охоту кровавый маньяк.

3. Будет ли в новых сериях много крови и насилия?

Будут и маньяки, и горы мертвых тел, и жуткие преступления с зашиванием жертвам причинных мест. И новые звезды: Сергей Гармаш, Егор Корешков и другие.

Будут и маньяки, и горы мертвых тел, и жуткие преступления с зашиванием жертвам причинных мест. И новые звезды: Сергей Гармаш, Егор Корешков и другие.

Фото: кадр из фильма.

Ответ — да. Хоть режиссера и поменяли (у продюсера ПЦ «Среда» Александра Цекало возник конфликт с режиссером первого сезона «Метода» Юрием Быковым, который даже хотел снять имя с титров, потому что его не допустили к финальному монтажу) — над новыми сериями работал Александр Войтинский, режиссер комедий «Джунгли» и «Елки», — сценарий Олега Маловичко и Сергея Калужанова (автора первого сезона Дмитрия Иванова тоже не взяли в дело) по-прежнему зловещий. Будут и маньяки, и горы мертвых тел, и жуткие преступления с зашиванием жертвам причинных мест. И новые звезды: Сергей Гармаш, Егор Корешков и другие.

4. Как они воскресили Меглина?

С возвращением в проект главного движка — сыщика Родиона Меглина — вся фабула «Метода» приобрела библейский окрас

С возвращением в проект главного движка — сыщика Родиона Меглина — вся фабула «Метода» приобрела библейский окрас

Фото: кадр из фильма.

С возвращением в проект главного движка — сыщика Родиона Меглина — вся фабула «Метода» приобрела библейский окрас. Он и правда воскреснет во втором сезоне. Но не потому что смертью смерть попрал, а потому что особенный во всех смыслах. Даже сердце у Меглина смещено, как решили сценаристы. Кардиологи подтвердили, что такая аномалия встречается. Поэтому удар ножом, который он нанес сам себе при помощи рук Есении, оказался нефатальным. Тем не менее в новых сериях он не будет вести партию, как было раньше. А только иногда будет приходить на помощь. Когда ситуация совсем тупиковая.

- Еще до начала съемок второго сезона я спрашивал людей, хотели бы они увидеть продолжение этой истории, - поясняет Хабенский. - Наверное, 90 процентов людей очень просили. Но моего героя убили, что делать? Второй сезон много переписывался, многое искали, что бы придумать, как герои будут развиваться.

5. Они по-прежнему охотятся на загадочного Мориарти?

Второй сезон много переписывался, многое искали, что бы придумать, как герои будут развиваться.

Второй сезон много переписывался, многое искали, что бы придумать, как герои будут развиваться.

Фото: официальный постер фильма

Да, как и в «Шерлоке Холмсе», в «Методе» тоже есть главный злодей-антагонист, за которым все бегают и не могут поймать. Героям первого сезона российского сериала он докучал звонками со словами «Ты меня не поймаешь». Во втором сезоне загадочный ТМНП продолжит вершить темные делишки, а Меглин и Ко идти за ним по следу, предлагая «сыграть в игру». Все в лучших традициях Агаты Кристи и франшизы «Пила».

"Метод-2", Первый, с 8 ноября по воскресеньям.

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