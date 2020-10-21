«Это игра на размышление»: Сериал «Метод-2» с Хабенским выходит в эфир 8 ноября

Триллер психологических состояний «Метод» возвращается со вторым сезоном. Фото: кадр из фильма

Его купил Netflix, про него спрашивали с 2015 года, на его продолжение намекал Константин Хабенский в гостях у Юрия Дудя. И вот свершилось. Триллер психологических состояний «Метод» возвращается со вторым сезоном. И вроде бы убитый сыщик Родион Меглин тоже в деле. «КП» представляет пять ответов на главные вопросы по сериалу.

1. Когда же уже эфир?

8 ноября в воскресенье второй сезон «Метода» выходит в эфир. Фото: кадр из фильма.

Первый канал подтвердил дату премьеры проекта, который ожидали и в прошлом, и в позапрошлом году. 8 ноября в воскресенье второй сезон «Метода» выходит в эфир. Очевидно, зрителя ждет вертикальный показ проекта — по одной серии в неделю. Поздно вечером в воскресенье, аккурат перед началом трудовой недели.

2. Что изменится во втором сезоне?

Весь сценарий переписали так, чтобы сюжетная нагрузка легла на Есению Стеклову (Паулина Андреева) Фото: кадр из фильма.

Весь сценарий переписали так, чтобы сюжетная нагрузка легла на Есению Стеклову (Паулина Андреева), стажерку и помощницу Меглина — уникального сыщика с подвижками психики, который вроде как погиб от ножа в первом сезоне. Но то ли продюсеры поняли, что Паулина проект не вытащит, то ли что-то пошло не так, сценарий много раз переписывали — и Меглина было решено вернуть. Однако обаятельная сотрудница СК все же будет частенько появляться с пистолетом в кадре, много думать и тоже участвовать в распутывании дел.

Осмысловский (актер Петров)стал мужем Есении и полноценным героем проекта. Фото: кадр из фильма.

Помогать ей в этом Женя Осмысловский (Саша Петров) — в первом сезоне мажористый следак сверкал мошонкой и пил алкоголь из горла, а во втором стал мужем Есении и полноценным героем проекта. Потому что за их дочкой начинает охоту кровавый маньяк.

3. Будет ли в новых сериях много крови и насилия?

Будут и маньяки, и горы мертвых тел, и жуткие преступления с зашиванием жертвам причинных мест. И новые звезды: Сергей Гармаш, Егор Корешков и другие. Фото: кадр из фильма.

Ответ — да. Хоть режиссера и поменяли (у продюсера ПЦ «Среда» Александра Цекало возник конфликт с режиссером первого сезона «Метода» Юрием Быковым, который даже хотел снять имя с титров, потому что его не допустили к финальному монтажу) — над новыми сериями работал Александр Войтинский, режиссер комедий «Джунгли» и «Елки», — сценарий Олега Маловичко и Сергея Калужанова (автора первого сезона Дмитрия Иванова тоже не взяли в дело) по-прежнему зловещий. Будут и маньяки, и горы мертвых тел, и жуткие преступления с зашиванием жертвам причинных мест. И новые звезды: Сергей Гармаш, Егор Корешков и другие.

4. Как они воскресили Меглина?

С возвращением в проект главного движка — сыщика Родиона Меглина — вся фабула «Метода» приобрела библейский окрас Фото: кадр из фильма.

С возвращением в проект главного движка — сыщика Родиона Меглина — вся фабула «Метода» приобрела библейский окрас. Он и правда воскреснет во втором сезоне. Но не потому что смертью смерть попрал, а потому что особенный во всех смыслах. Даже сердце у Меглина смещено, как решили сценаристы. Кардиологи подтвердили, что такая аномалия встречается. Поэтому удар ножом, который он нанес сам себе при помощи рук Есении, оказался нефатальным. Тем не менее в новых сериях он не будет вести партию, как было раньше. А только иногда будет приходить на помощь. Когда ситуация совсем тупиковая.

- Еще до начала съемок второго сезона я спрашивал людей, хотели бы они увидеть продолжение этой истории, - поясняет Хабенский. - Наверное, 90 процентов людей очень просили. Но моего героя убили, что делать? Второй сезон много переписывался, многое искали, что бы придумать, как герои будут развиваться.

5. Они по-прежнему охотятся на загадочного Мориарти?

Второй сезон много переписывался, многое искали, что бы придумать, как герои будут развиваться. Фото: официальный постер фильма

Да, как и в «Шерлоке Холмсе», в «Методе» тоже есть главный злодей-антагонист, за которым все бегают и не могут поймать. Героям первого сезона российского сериала он докучал звонками со словами «Ты меня не поймаешь». Во втором сезоне загадочный ТМНП продолжит вершить темные делишки, а Меглин и Ко идти за ним по следу, предлагая «сыграть в игру». Все в лучших традициях Агаты Кристи и франшизы «Пила».

"Метод-2", Первый, с 8 ноября по воскресеньям.