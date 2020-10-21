Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

«Источников финансирования нет»: государство снова отложило выплаты по советским вкладам

Даже всех золотовалютных резервов России не хватит, чтобы вернуть людям деньги со сберкнижек
Дмитрий КОЗУРОВДмитрий КОЗУРОВ
КомментироватьОставить комментарий
Выплаты по советским вкладам опять отложили.

Выплаты по советским вкладам опять отложили.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты Госдумы поддержали перенос выплат по советским вкладам. Такое решение власти исправно принимают с 1995 года, когда признали деньги, оставшиеся на сберкнижках в момент распада СССР внутренним долгом. Признать-то признали, но отдавать его не торопятся.

- К сожалению, мы вынуждены этот законопроект поддержать, - заявил с трибуны Госдумы зампред комитета по финансовым рынкам Мартин Шаккум.

Хотя в прошлом году народные избранники рекомендовали Минфину хотя бы разработать законопроект, в котором было бы прописано, как людям будут компенсировать сгоревшие на сберкнижках деньги. Пока этот документ не готов.

Справедливости ради отметим, что речь идет об очень больших деньгах. Дело в том, что власти в свое время пообещали вернуть деньги с учетом инфляции и деноминации – ведь после всех пертурбаций 90-х вклады народа фактически обесценились.

- Если в ценах 1991 года суммарный объем вкладов составлял порядка 355 млрд рублей, то в сегодняшних ценах это порядка 48 трлн рублей, - привел цифры депутат Алексей Изотов.

Эта сумма больше накопленной в Фонде национального благосостояния заначки (13,3 трлн) и даже превышает золотовалютные резервы России (45,09 трлн). Причем она растет: за счет инфляции чем дольше чиновники и депутаты откладывают решение вопроса, тем больше становится сумма долга.

- С учетом сокращения доходов и роста расходов федерального бюджета из-за пандемии коронавируса, источников погашения этого долга нет, - признал депутат Изотов.

Правда, не все государевы мужи согласны с терминами.

- Эта сумма не является долгом, - заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. – По большому счету, это наша с вами добрая воля по отношению к гражданам. Вопреки расхожему мнению, государство эти деньги не конфисковывало. В 90-е произошла потеря их потребительской стоимости. Вот ее мы и стараемся компенсировать.

При этом из бюджета каждый год тратят 5-10 млрд рублей на компенсации по вкладам. Эта схема, которая не учитывает деноминацию и инфляцию. Сумму вклада умножают на коэффициент возраста (3 для рожденных до 1945-го, 2 – для тех, кто родился позже) и на коэффициент, зависящий от даты закрытия вклада (1 – если вклад закрыт позже 1996 или открыт до сих пор). В итоге за 5000 советских рублей можно получить примерно 10 тысяч нынешних российских.

СПРАВКА «КП»

Накопления миллионов россиян, хранившиеся в банке, обесценились в 90-е: тут и денежная реформа Павлова, и гиперинфляция, доходившая в 1992 году до 2500%, и заморозка вкладов. В 1995 году президент Ельцин подписал закон «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации», который гарантировал сохранность денег, внесенных на сберкнижки до 20 июля 1991 года. Но с тех пор выплаты по вкладам откладываются каждый год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Льготную ипотеку под 6,5% продлят до июля: что это даст нам и застройщикам

Первоначально программа должна была закончиться 1 ноября (подробнее)

Экономика: Социальные вопросы

Рекомендуемые