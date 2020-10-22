Ответы на пять главных вопросов о коронавирусе у детей и подростков

Международные данные показывают, что дети не являются основным источником распространения коронавируса. Фото: Shutterstock

В Москве и других регионах школьникам старших классов рекомендуют учиться дистанционно и пореже бывать в общественных местах. А вот младшеклассникам и детсадовцам такой закон не писан. На них даже маски надевать не требуют — во всяком случае, за вход в магазин с малолетним ребенком без защитной повязки родителям претензий, как правило, не предъявляют. Насколько все это оправданно с медицинской, эпидемиологической точки зрения? Пять самых частых вопросов о коронавирусе у детей и роли подрастающего поколения в распространении инфекции мы задали кандидату медицинских наук, доценту кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, врачу-инфекционисту Ивану Коновалову.

1. Активные распространители инфекции или безобидные носители SARS-CoV-2?

- Международные данные показывают, что дети не являются основным источником распространения коронавируса. При этом, если говорить о малышах, то как раз они сами чаще заражаются от родителей. А в коллективах — детсадах, школах, дети младшего возраста, как правило, не распространяют инфекцию – даже если возникают очаги заражения, - говорит врач.

Могут ли вообще дети, которые зачастую болеют бессимптомно, заражать взрослых — учителей, членов семьи? Да, если речь идет о замкнутом пространстве и длительном контакте – это основные условия, которые обеспечивают легкий перенос инфекции, поясняет Иван Коновалов. Но все-таки в большей степени распространителями COVID-19 становятся дети подросткового и старшего возраста. В этом плане их роль в эпидемиологическом процессе ближе к роли молодых людей, которые болеют тоже зачастую бессимптомно, но выделяют вирус в количестве, достаточном для заражения окружающих.

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Иван Коновалов. Фото: Личный архив

2. Одобряют ли врачи дистанционную учебу только для старшеклассников?

Очная учеба для младшеклассников и дистанционное обучение для старших классов с эпидемиологической точки зрения вполне оправданны, считает доктор Коновалов.

- Та же Москва приняла решение не на пустом месте, а после наблюдений за развитием эпидпроцесса после 1 сентября. Также аналогичная статистика есть по другим странам, где эпидемией удалось довольно эффективно управлять - в Южной Корее, Японии. Там не вводилось и не вводится до сих пор ограничений для посещения учебных заведений для детей младшего возраста. Появление очагов инфекции в школах и детсадах не обязывает полностью прерывать общение детей младшего возраста вне этих очагов.

А вот с подростками и студентами ситуация другая. Они ведут гораздо более активную жизнь, собираются в компании, гуляют и ездят по разным местам. И тем самым создают отличные условия для распространения вируса и заражения большого количества людей, подчеркивает эксперт.

3. Правда ли, что рост детских заражений – признак адаптации вируса?

В Интернете можно встретить версию, что восприимчивость детей к коронавирусу повышается, и это даже хорошо. Поскольку означает, что возбудитель инфекции адаптируется к человеку и все больше будет походить на обычную безобидную простуду. Так ли это в самом деле?

- Странная интерпретация, - разводит руками инфекционист Иван Коновалов. - Я бы не сказал, что на сегодня есть исследования и научные данные в пользу такой версии. Речь может идти о другом. Чем большее количество людей, включая детей, переносит коронавирусную инфекцию, в том числе в бессимптомной форме, тем выше иммунная прослойка, способная хотя бы временно приостановить цепочку передачи инфекции. Именно благодаря такой прослойке эпидемический процесс обычно замедляется и ограничивается определенным возрастом, как, например, при ветряной оспе в довакцинальный период.

В этом смысле можно найти некий условный «плюс» в росте заражений. Но нельзя забывать, что случаи тяжелых заболеваний есть не только среди пожилых людей, но и среди молодежи, и среди подростков и детей, у которых отмечается такое нечастое, но тяжелое осложнение, как мультисистемный воспалительный синдром.

4. Носить ли маски и с какого возраста?

- Ношение масок детям до 5 — 7 лет не рекомендуется, - говорит врач. - В таком возрасте, как я уже сказал, ребенок не является активным выделителем вируса и источником заражения для окружающих, кроме семейного окружения. К тому же малолетние дети зачастую плохо или неправильно пользуются антисептиками и масками, зачастую не соблюдают принципов личной гигиены при чихании и кашле.

С другой стороны, кроме коронавируса сейчас уже отмечается много случаев ОРВИ («простудных» вирусов), активен сезон гриппа, напоминает Иван Коновалов. В отличие от ковида эти инфекции не щадят детей и могут протекать у них даже тяжелее, чем у взрослых. Поэтому в любом случае сегодня нужно стараться ограничивать посещение детьми общественных мест, не брать их с собой в магазины и пореже ездить с ними в транспорте. А также обязательно сделать прививку от гриппа, особенно детям до 5 лет.

5. Сколько малышей и подростков болеет в России?

По данным Роспотребнадзора за первое полугодие нынешнего года в нашей стране зарегистрировано 47 712 случаев COVID-19 у детей. Это 8,4% от общего числа заболевших. У половины несовершеннолетних пациентов (49,9%) коронавирусная инфекция протекала в легкой форме.

Как поясняют в ведомстве, это может объясняться так называемой конкуренцией вирусов, которые могут одновременно присутствовать на слизистой органов дыхания. А также, вероятно, тем, что у детей меньше рецепторов, к которым прикрепляется коронавирус.

Большинство заболевших детей переносит коронавирусную инфекцию с незначительным повышением температуры тела, першением в горле, умеренным сухим кашлем, реже – с потерей обоняния и вкуса, рассказали в Роспотребнадзоре. Тяжелую форму болезни регистрировали в 0,2% всех случаев, в основном у детей в возрасте до 1 года.

Hельзя забывать, что случаи тяжелых заболеваний есть не только среди пожилых людей, но и среди молодежи, и среди подростков и детей. Фото: Shutterstock

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