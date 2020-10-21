Забудьте это немедленно: ТОП-6 мифов о коронавирусе

Фото предоставлено пресс-службой компании «ПРОМОМЕД»

Фейк. Коронавирус – это обычный грипп, который распиарили до уровня пандемии по заказу политических элит. Мировые правительства организовали глобальную аферу для установления нового миропорядка и оболванивания населения.

Правда. О возможной эпидемии нам сигнализировали еще вспышки вирусов SARS и MERS в 2002 и 2015 гг., но, конечно, никто не ожидал таких масштабов и скорости распространения COVID-19. Человечество оказалось к нему не готово. Что касается симптомов, коронавирус действительно похож на грипп, в обоих случаях могут быть кашель, повышенная температура, ломота в суставах, затрудненность дыхания. Но характерные для короны признаки - это быстрое развитие пневмонии, одышка, потеря вкуса и обоняния, поражение мозга. К сожалению, коронавирус чаще приводит к тяжелым осложнениям, чем грипп. По данным ВОЗ, показатели смертности выше в три раза.

Фейк. Маски и перчатки ни от чего не помогают, власти заставляют их покупать, чтобы обогатиться за счет населения.

Правда. Действительно, стопроцентной защиты не дает ни одна маска. Например, медицинские маски, предназначенные для работы с больными на расстоянии меньше метра в очаге инфекции, защищают только на 95-97%. Хирургические маски, которые мы носим в общественных местах, выполняют только первичную барьерную функцию: защищают от капелек слюны инфицированного больного. Это очень важно, так как снижает риски заражения в том же транспорте или магазине. Перчатки нужны для того, чтобы уменьшить вероятность контакта с вирусом. Но это не отменяет частого мытья рук и промывания слизистых раствором морской соли или дезрастворами. И ни в коему случае нельзя трогать лицо руками!

Фото предоставлено пресс-службой компании «ПРОМОМЕД»

Фейк. От ковида лекарств нет, пациентам выписывают обычные жаропонижающие, муколитики, при необходимости – средства от диареи.

Правда. В России уже зарегистрированы лекарственные препараты от коронавируса. Первый из таких препаратов, поступивший в продажу, называется «Арепливир» (строго по рецепту врача!). Это собственная разработка Группы компании «ПРОМОМЕД». За основу лекарства взяли действующее вещество фавипиравир, которое было создано в Японии как лекарство от гриппа. Однако фавипиравир доказал свою эффективность при лечении РНК-вирусов: он встраивается в рибонуклеиновую кислоту коронавируса и не дает ему размножаться. Через 4-6 дней происходит элиминация вируса (то есть он покидает организм больного), и это было доказано в ходе клинических исследований. При обычной терапии курс лечения составляет 8-14 дней. Кроме того, отечественные ученые дополнили молекулу специальными вспомогательными веществами, чтобы добиться синергетического эффекта, и создали таблетку по уникальной технологии формуляции, которая увеличила срок годности лекарства до двух лет (аналоги хранятся год).

Фото предоставлено пресс-службой компании «ПРОМОМЕД»

Фейк. При коронавирусе необратимо поражаются легкие, пневмония обуславливает развитие легочного фиброза.

Правда. Еще в начале эпидемии КТ-исследования ковидных пациентов показали, что из-за воспалительного процесса в легких идет разрастание соединительной ткани. Основная функция легких - обеспечение газообмена - нарушается. Люди начинают задыхаться.

При приеме препарата, разработанного компанией «ПРОМОМЕД», патологических изменений в легких не наступает, легочная ткань не уплотняется. Пациент может принимать терапию на дому. При этом нагрузка на систему здравоохранения, работающую со значительными перегрузками с начала весны, снижается.

Фейк. Лекарства от коронавируса можно принимать только в стационарных условиях, так написано в инструкции.

Правда. До получения постоянного регистрационного свидетельства «Арепливир» на самом деле можно было принимать только под наблюдением врача в больнице. Однако проведенные клинические исседования доказали его эффективность и доступность. Поскольку это новый только что созданный препарат, нельзя было обойтись более простыми и дешевыми исследованиями на биоэквивалетность, которые проводятся для дженериков – копий оригинальных лекарств. Инструкцию сразу заменили, в этом можно убедиться, заглянув в Государственный реестр РЛС. И препарат теперь продается в аптеке по рецепту врача.

Фейк. Коронавирус можно уничтожить, если на себя распылять спиртовой раствор, а квартиру мыть с хлоркой.

Правда. Достаточно регулярно мыть руки с мылом и протирать их антисептиком. Влажную уборку действительно следует проводить почаще и с дезинфицирующими средствами. На себя никакими растворами брызгать нельзя! Можно получить ожоги. Тем более что ни этанол, ни хлор не убьют вирус, если он уже попал в организм.