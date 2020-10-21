"Локомотив" провел матч в Австрии. Фото: REUTERS

Вечером в среду, 21 октября, в австрийском Зальцбурге футболисты "Локомотива" провели матч 1 тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ред Буллом". Встреча в гостях на старте группового этапа была крайне важна для команды - ведь потом будут игры с топ-клубами. Сначала дома испытание "Баварией" и "Атлетико", а потом - наоборот. Так что в Австрии команде Марко Николича нужно было добиваться хорошего результата, чтобы получше чувствовать себя в главном европейском клубном турнире этой осенью.

Поединок начался бодро для "Локомотива". Фото: REUTERS

На предматчевой пресс-конференции наставник "Локо" Николич высказался весьма позитивно о будущем сопернике:

- В первую очередь отмечу, что мы рады играть в Лиге чемпионов третий год подряд. У нас очень сильная группа с действующим чемпионом «Баварией», «Атлетико», который на четвертом месте в рейтинге УЕФА, и «Зальбургом». Это молодая атакующая команда. В «Зальцбурге» много сильных игроков с атакующим потенциалом. Вся система клуба вызывает уважение.

В день матча "Локомотив" рассказал о гостях в стане клуба - генеральный консул РФ в Зальцбурге приехали поддержать команду и пожелали удачи в поединке против "Зальцбурга".

И на старте поединка до поры до времени гости смотрелись ну просто отлично. Прям так, как и надо - в начале матча отметились парой ударов по воротам. Оба раза успевала все перекрыть защита "Зальцбурга". Но на 19-й минуте после подачи с углового мяч отскочил в голову к форварду "Локомотива" Эдеру и он по дуге отправил мяч в ворота соперников. Так счет стал 1:0 в пользу российской команды.

Эдер забивает гол в ворота "Зальцбурга". Фото: REUTERS

В эти минуты главный тренер австрийцев Джесси Марш передал тайную записку своим игрокам, как поменять ход игры. И, кажется, советы сработали очень хорошо!

Главный тренер "Ред Булла" по ходу 1 тайма передал тайную записку игрокам. Фото: REUTERS

Уйти на перерыв, выигрывая у грозного клуба "Локомотиву", не получилось - на 45-й минуте после розыгрыша углового с угла штрафной площади мощный удар по воротам Гильерме нанес венгерский полузащитник Доминик Собослаи. И "закинул" мяч прямо как раз за шиворот нашему голкиперу. Увы, но "гол в раздевалку" сбил дыхание нашей команде.

Доминик Собослаи перед перерывом забил гол "Локомотиву" дальним ударом. Фото: REUTERS

Ибо уже на 50-й минуте поединка после мощного старта "Зальцбурга" последовал гол дальним ударом от хозяев. Отличился опытный Златко Юнузович, мощно пробивший издалека. Мяч рикошетом от нашего игрока проскочил в ворота "Локомотива" - 2:1.

Когда оставалось играть последние 20 минут основного времени, то всю атаку своей команды. Ушли Миранчук, Смолов, Эдер. И замены сыграли! На 75-й минуте вошедший в игру белорус Виталий Лисакович забил мяч в ворота соперников - после подачи с фланга нападающий пробил головой.

2:2! Лисакович забил в ворота "Зальцбурга". Фото: REUTERS

И вратарь "Зальцбурга" после отскока от газона не смог зафиксировать мяч и "закинул" гол сам в свои ворота - 2:2. "Локо" вернулся в игру. И довел матч до ничейного исхода, итог поединка - боевая ничья с крепким клубом в Австрии.

27 октября "Локомотив" на своем поле примет мюнхенскую "Баварию". А "Ред Булл" поедет играть против мадридского "Атлетико". "Бавария" и "Атлетико" между собой сыграют свой матч сегодня вечером, 21 октября, чуть позже.