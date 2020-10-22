Техасский ресторан завлекает посетителей шутками про коронавирус

Xватит мрачных разговоров про коронавирусную пандемию Фото: REUTERS

Владельцы одного из ресторанов в американском штате Техас решили, что хватит с них мрачных разговоров про коронавирусную пандемию. Ведь, как они заметили, COVID-19 – это не только про болезнь, но и про особое в нынешних условиях отношение к действительности.

Подслушав некоторые разговоры клиентов, при входе в заведение рестораторы стали размещать стенды с шутками про жизнь в новых условиях.

«Я никогда не думал, что пойду к кассиру в маске и попрошу денег».

«Просто помните, что кто-то находится на карантине с вашим бывшим».

«Когда этот вирус исчезнет, я все еще буду хотеть, чтобы некоторые из вас держались от меня подальше».

«Через 20 лет нашей страной будут править люди, которые будут выпивать исключительно на дому».

- Эти фразы вызывают у посетителей только улыбку, - рассказывает менеджер ресторана. – А смех, как известно, продлевает жизнь.

В преддверии президентских выборов в США есть, конечно же, шутки и про политику:

«Что, если бы никто не был президентом, и мы все просто очень сильно пообещали быть крутыми».

Это одна из самых любимых шуток завсегдатаев.

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